請珍惜與它相處的時光，據傳BMW 4系列與8系列Coupe將被6系列取代

近年因休旅車崛起導致房車市場不斷下滑，Coupe雙門車型當然也會受到影響，但這類型車本是小眾，也因如此似乎就不需規劃太多定位相近的產品，近日才進行小改的8系列，就有傳聞之後與4系列將被6系列取代。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×房車近幾年因休旅車關係而快速衰退，Coupe雙門車型當然也受到影響，不過該類型車本就小眾受特定族群喜愛所以影響不大，使其至今仍能在市場生存，但這並不表示保有該精神與信仰就需提供太多屬性相近的產品，因此近日就傳出BMW旗下Coupe車型變動消息。近日有媒體報導8系列Coupe與敞篷之後將會消失。×近日有媒體報導8系列Coupe與敞篷之後將會消失。8系列 Gran Coupe則會納入7系列。×8系列 Gran Coupe則會納入7系列。4系列也有相同命運。×4系列也有相同命運。據傳2026年將推新6系列來取代8系列與4系列。×據傳2026年將推新6系列來取代8系列與4系列。 Maserati Grecale釋出極地測試照片，替即將到來的發表會做好準備! Bentley首款純電車型將在2025年推出，目前正對廠房進行大規模更新 PGO全新車款「ZAN 125」預計2月17日正式發表，預告影片發布