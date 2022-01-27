COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

請珍惜與它相處的時光，據傳BMW 4系列與8系列Coupe將被6系列取代

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-01-27 10:55:20

近年因休旅車崛起導致房車市場不斷下滑，Coupe雙門車型當然也會受到影響，但這類型車本是小眾，也因如此似乎就不需規劃太多定位相近的產品，近日才進行小改的8系列，就有傳聞之後與4系列將被6系列取代。

我是廣告 請繼續往下閱讀
房車近幾年因休旅車關係而快速衰退，Coupe雙門車型當然也受到影響，不過該類型車本就小眾受特定族群喜愛所以影響不大，使其至今仍能在市場生存，但這並不表示保有該精神與信仰就需提供太多屬性相近的產品，因此近日就傳出BMW旗下Coupe車型變動消息。

近日有媒體報導8系列Coupe與敞篷之後將會消失。
近日有媒體報導8系列Coupe與敞篷之後將會消失。
8系列 Gran Coupe則會納入7系列。
8系列 Gran Coupe則會納入7系列。
4系列也有相同命運。
4系列也有相同命運。
據傳2026年將推新6系列來取代8系列與4系列。
據傳2026年將推新6系列來取代8系列與4系列。
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？

您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？

繼續作答
即時
推薦閱讀