我是廣告 請繼續往下閱讀
近日傳出的本土病例多藉由同用餐場所為傳染途徑，包含2日前確診的桃園一退休人士（案18514），今日再傳出同餐廳一名用餐者確診，該用餐場所現已累積5例確診個案；及一週前確診之案18135，同餐廳用餐者今再添兩例，現累積共7例，而其中1例衍生出家人群聚感染（先生、女兒及兩位孫子），再進而傳播至其孫子就讀的幼兒園。對此，指揮中心指揮官陳時中補充，前幾日桃園幼兒園傳出之感染源不明事件，經持續疫調追查後，隨著此家人群聚感染事件爆發，連結性也逐漸清晰，確認與案18135為相同傳播鏈。
目前桃園仍有5例確診個案感染源待釐清，而礁溪飯店群聚事件經基因定序後亦確認與桃機群聚事件病毒序列不相同，是為一獨立傳播鏈，感染源頭尚不明確，今再添一相關確診個案。
另外，高雄現無新增未知感染事件，皆由高雄港群聚感染再擴大，今添8名相關接觸者確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也針對目前擴大採檢現況進行說明，包括：學測考生（案18492）相關接觸者221名，採檢結果皆陰性；海科大學生（案18309）校內採檢235人、校區周邊相關人士185人，共420人，採檢結果皆陰性。
輝瑞口服藥今到貨 陳時中：重視藥物多樣性
今早輝瑞新冠肺炎口服藥到貨，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳開心表示，在指揮中心的努力之下，台灣成為亞洲地區第一個同時備有默沙東及輝瑞兩種新冠口服藥物的國家。
經專家諮詢小組討論後，張上淳今也公布輝瑞新冠肺炎口服藥適應症如下：（1）具任一下述重症風險因子，包含年齡≥65歲、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（含高血壓）、慢性肺炎、BMI≥25（或12-17歲兒童青少年BMI超過第85百分位）及其他影響免疫功能之疾病或已知重症風險因子者（2）發病5日內且未使用氧氣（2）年齡≥12歲且體重≥40公斤新冠肺炎患者。
陳時中表示，指揮中心在整體的藥物準備上，除追求「有效」外也格外注重「多樣性」。根據不同的病毒株，藥物需求也有可能相異，準備得越充足，更能針對不同需求來對症下藥，目前新冠肺炎相關藥物已有6種，未來也會持續新增。
（圖片來源／中央流行疫情指揮中心）
資料來源：健康醫療網 輝瑞新冠口服藥今到貨！ 陳時中：「現已備有6藥物」
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊