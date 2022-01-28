6成肝癌確診已晚期！及早免疫組合治療助延命

我是廣告 請繼續往下閱讀
肝癌居國人好發癌症第4名，更是10大癌症死因的第2名。在台灣，平均每小時，就有一個人因肝癌死亡。
「國際治療指引已將24個月視為晚期肝癌的平均存活期標準，但很遺憾的是，台灣中晚期的肝癌確診者大多沒辦法達到這個標準。」台灣肝癌醫學會秘書長暨林口長庚胃腸肝膽科副教授林成俊醫師表示。
肝臟疾病一直是國人的一大健康殺手！肝癌的高風險族群是慢性肝病、肝硬化患者，其中又以B型肝炎、C型肝炎為大宗。雖然近年來疫苗、藥物的讓B肝、C肝患者人數下降，但是越來越多的肥胖族群，卻也因為脂肪肝等問題，成為潛在的肝癌高風險族群。
肝癌難以早期發現，晚期確診者治療選擇更是有限
「肝臟是沈默的器官，很多人罹患肝病，卻自己都搞不清楚，因此常常導致延誤病情。」林成俊醫師提醒，凡45歲至79歲民眾，都可有一次免費B、C型肝炎篩檢資格。及早發現肝病、甚至是肝癌，治療、控制的機會都很大。
若是輕忽檢查，當出現疲倦、食慾不振、體重減輕、發燒、腹部腫脹、肌膚和眼睛變黃（黃疸）等症狀時，往往已經是肝癌中晚期，不但治療成效會大打折扣，晚期患者的存活期更是不到1年。
許多晚期肝癌病人認為治癒機會渺茫，或是不願意承受治療的痛苦，常會主動選擇放棄治療。林成俊嘆道，「但是每個放棄的病人背後，都是一個家庭啊！」病人與醫師一起努力，還是有機會找到適合的治療對策。
晚期肝癌治療決戰一線，免疫合併標靶治療助延命
醫療技術與時俱進，像是近年來的跨國研究顯示，相較於一般晚期肝癌病患，華人患者一線使用免疫療法合併抗血管新生標靶治療，腫瘤治療反應率顯著提升，整體存活時間有機會延長至2年左右，且保持更佳的生活品質。
林成俊醫師解釋，免疫搭配標靶的治療方式，能夠發揮1+1大於2的成效。「免疫治療的原理是喚醒體內的免疫細胞攻擊腫瘤，但腫瘤附近的血管狀況如果不理想，免疫細胞也沒有辦法靠近腫瘤。」因此，若是把免疫治療比喻成建立軍隊，標靶治療就是鋪路的警察，打通腫瘤周遭的「交通問題」，相互搭配以增進疾病控制效果。
醫呼籲健保與時俱進，鼓勵病友抗癌更積極
肝病是為台灣的國病，政府亦投入重金希望改善疾病對於國人的影響。林成俊醫師表示，其中，晚期肝癌患者正是政府需要重視的一群病人，「這群患者大多是40、50多歲的家庭經濟支柱，一人倒下，全家都無助。」
「過去晚期肝癌患者沒有顯著的治療利器可以使用，但是現在有更多的治療方案，這群人只需要定期回診，體力恢復後還能恢復工作。」林成俊醫師呼籲，目前較新的免疫組合治療方式仍需要自費，依賴私人商業保險，只有少數病患能受惠，希望政府與健保可以多給予關懷，幫助病友更積極對抗病魔。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。