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「Ford 買車不漲」全車系限時凍漲！服務升級全台最大新車交車中心台南啟用

▲ 「Ford 買車不漲」全車系限時凍漲！服務升級全台最大新車交車中心台南啟用
▲ 「Ford 買車不漲」全車系限時凍漲！服務升級全台最大新車交車中心台南啟用

2GameSome - 有車賞

2022-01-29 11:25:00

全球因原物料、運輸、疫情等多重因素影響，連帶形成市場漲價潮，福特六和與全民共體時艱，推出全車系限時凍漲方案「Ford 買車不漲」，以既有價格回饋所有消費者；同時，即日起自 2 月 28 日止，入主 Focus、Focus Active 和 Kuga 指定車型，可享五年原廠保固；入主 Kuga EcoBoost® 180 Lv2 超質型，享舊換新現金價 84.9 萬。

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即日起至 3 月 31 日止，消費者於 Ford 經銷據點完成任一車款領牌之車主，即有機會抽中旅行車 Focus ST Wagon – SLS Edition 乙台（價值 $1,298,000）。

服務再升級  Ford 全台最大新車交車中心於南台灣登場

Ford 持續服務升級，隆重於台南啟用由 Ford 雲嘉南地區授權經銷商 瑞特汽車打造的全台最大新車交車中心，其占地達 3700 坪、最高可容納 400 輛車，並位處國道 1 號旁的交通樞紐，帶來絕佳地理便利；氣勢恢宏的 Ford 台南新車交車中心設施包含專屬交車區、新車整備區及配件安裝區，新車在交付車主之前，會由交車整備中心進行配備確認，確保車輛交付時符合消費者的訂購期待，讓車主對愛車擁有最完美的第一印象。而整體亦呼應「Ford Signature」品牌識別元素，室內空間以白色亮面的天地牆搭配大面積落地窗，提供舒適明亮的視覺感受，同時在簡潔俐落環境中融入木質元素設計與怡人的家具組點綴，創造出自在放鬆的溫馨空間。

Ford 台南新車交車中心另設有 Ford Assured 原廠認證中古車服務，提供「原廠專業認證」、「原廠延長保固」和「原廠滿意保證」等 3 大保證，以完整認證資訊讓消費者安心選購。

瑞特汽車台南新車交車中心資訊：

Ford 全新服務據點

地址

電話

瑞特汽車

台南新車交車中心

台南市永康區復興路 69 之 5 號

新車交車中心 06-273-7789

Ford Assured 原廠認證中古車06-273-9988

Ford二月份車款優惠方案：

車款

二月優惠活動

Ford Focus

Ford Focus Active

Ford Kuga

二月份入主享「5 年原廠保固」

Ford Kuga

EcoBoost ® 180 Lv2超值型

二月份入主享舊換新現金價 84.9 萬

Ford 全車系

活動期間：即日起至 2022 年 3 月 31 日止

於各 Ford 經銷據點完成 Ford 任一新車款領牌，即具備乙台 Focus ST Wagon – SLS Edition 之抽獎資格

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