▲ 「Ford 買車不漲」全車系限時凍漲！服務升級全台最大新車交車中心台南啟用

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即日起至 3 月 31 日止，消費者於 Ford 經銷據點完成任一車款領牌之車主，即有機會抽中旅行車 Focus ST Wagon – SLS Edition 乙台（價值 $1,298,000）。





服務再升級 Ford 全台最大新車交車中心於南台灣登場





Ford 持續服務升級，隆重於台南啟用由 Ford 雲嘉南地區授權經銷商 瑞特汽車打造的全台最大新車交車中心，其占地達 3700 坪、最高可容納 400 輛車，並位處國道 1 號旁的交通樞紐，帶來絕佳地理便利；氣勢恢宏的 Ford 台南新車交車中心設施包含專屬交車區、新車整備區及配件安裝區，新車在交付車主之前，會由交車整備中心進行配備確認，確保車輛交付時符合消費者的訂購期待，讓車主對愛車擁有最完美的第一印象。而整體亦呼應「Ford Signature」品牌識別元素，室內空間以白色亮面的天地牆搭配大面積落地窗，提供舒適明亮的視覺感受，同時在簡潔俐落環境中融入木質元素設計與怡人的家具組點綴，創造出自在放鬆的溫馨空間。





Ford 台南新車交車中心另設有 Ford Assured 原廠認證中古車服務，提供「原廠專業認證」、「原廠延長保固」和「原廠滿意保證」等 3 大保證，以完整認證資訊讓消費者安心選購。





瑞特汽車台南新車交車中心資訊：





Ford 全新服務據點



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電話



瑞特汽車



台南新車交車中心



台南市永康區復興路 69 之 5 號



新車交車中心 06-273-7789



Ford Assured 原廠認證中古車06-273-9988



