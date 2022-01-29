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面對Omicron的侵襲，完整兩劑基礎劑疫苗效益降低，根據最新研究發現由於抗原漂變及疫苗中和抗體反應地圖顯示Omicron與其他變種病毒之距離相距甚遠，代表其他變異株所產中和抗體難以中和Omicron，台灣大學公共衛生學院博士張維容表示，因此Omicron容易造成重複感染（reinfection）與免疫識別逃脫等情形。
而另一美國研究利用線上預約式的得來速篩檢資料收集不同疫苗接種狀態資訊，結合PCR檢測結果進行分析，發現無論是2劑輝瑞疫苗或2劑莫德納疫苗，面對Delta變種病毒，雖預防症狀感染效益隨時間衰退，但仍能維持約60%左右效益，張維容坦言，然而在面對具有免疫識別逃脫特性的Omicron變異株，6個月後保護力呈現極低、接近失效，因此建議施打第三劑疫苗。
最新第三劑疫苗施打後的效益新知顯示，面對Omicron變種施打第三劑可再提升超過6成保護力，以降低感染。該研究更進一步發現，第三劑除了可以保護免於感染之外，針對感染者無論是感染Delta或Omicron感染者體內病毒量皆更低，表示第三劑疫苗可以減少感染者體內病毒量。
張維容表示，另一篇研究則是探討Delta及Omicron變異株於不同疫苗狀態下，疫苗在預防急診及住院方面的效益，研究結果顯示相比於Delta，Omicron的疫苗效益明顯較低且下降幅度較大，因此仍呼籲民眾盡速接種追加劑，以再次提升免疫保護力。
Omicron亞變種現蹤 究竟威脅大不大？
台北醫學大學口腔醫學院副院長陳立昇教授表示，Omicron目前在全球流行以BA.1為主，在少數國家發現亞變種BA.2及BA.3，從三者變異點上的差異可發現BA.2無69-70缺失，因此更難被早期檢測，此外僅BA.1具有與一般感冒病毒相同的遺傳片段（ins214EPE）。台灣目前在高雄出現了三例BA.2個案，而全球也有40個國家出現BA.2其中以丹麥為最多，但整體個案仍較BA.1少，全球僅占4.2%。全球首例BA.2個案於去年11月由菲律賓通報，在12月6日英國也出現首例個案，目前已累計426例，因此英國衛生安全局近日將BA.2升級為「調查中的變異株（VUI）」。
根據南非及丹麥的變種病毒佔比可發現BA.2比例逐漸上升，丹麥更是在短短半個月內BA.2比例成長了五倍，即將成為主流株。陳立昇表示，根據丹麥初步研究顯示BA.2個案住院比例與BA.1無差異，亦無證據顯示BA.2病症比BA.1嚴重，因此免疫逃脫能力可能不會比BA.1更強，但仍需持續觀察。
參考資料
1.Karlijn van der Straten, et al., medRxiv, 2022.
2.Accorsi et al, 2022, JAMA
3.Mark G. Thompson, et al., MMWR, 2022
4.NCID; GISAID; UK technical briefing 34; Denmark Statens Serum Institute
資料來源：健康醫療網 又變異！「Omicron亞變種」在台灣現蹤 專家曝威脅性
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