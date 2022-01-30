《華燈》重現條通日式酒店 日籍男星：很多前輩帶我去過
台劇《華燈初上》播出後廣受好評，讓八零年代的條通文化吸引需多年輕人的目光，許多年前尾牙更舉辦了打扮成日式酒店小姐的變裝派對。46歲的日籍男星蔭山征彥來台發展20年，他向《NOWnews今日新聞》透露：「剛來台灣的時候，很多前輩帶我去過林森北路的日式酒店吃飯喝酒，算是我的應酬…那時候可以免費吃飯！哈哈！」
記者臺孝婷/台北報導
2022-01-30 11:00:00
蔭山征彥解釋日本上班族常常需要應酬，因此帶客人去酒店是很常見的事情，但娛樂圈反而不太需要。隨著農曆新年的到來，蔭山征彥表示：「以前有農曆過年，但日本近代化之後就比較沒有。」自己通常都會在12月底回日本探望家人，12月31日會大掃除、吃蕎麥麵、看紅白節目，1月1日元旦吃麻糬，「甜的鹹的都有，每個地區不同，然後去神社拜拜，如果看得到日出的話表示運氣很好，所以很多人會跑到海邊或山上去看日出，我也有曾經和朋友一起去湘南海岸看過日出，大概半夜3或4點到，貼滿暖暖包、很多人一起坐等看日出。」
聊到在台灣過農曆新年的經驗，蔭山征彥說這時候很多店面都沒開，所以待在台灣很無聊，以往這時候他都已經在日本，「但這兩年因為疫情的關係無法回去。去年跟朋友打麻將，跟日本的不太一樣，很有趣，日本的麻將比較複雜、比較嚴謹；今年原本想回家一趟，但不想被隔離，防疫旅館也很貴，所以可能還是在家寫劇本，也會和其他在台灣沒有辦法回日本的同鄉友人聚一下。」