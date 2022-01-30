第3劑疫苗怎麼打？莫德納真比BNT好？黃高彬醫師解析Omicron真相

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民眾搶打莫德納第3劑 疫苗打太多恐「免疫麻痺」？
Omicron 高傳染力造成一月以來本土病例數驟升，指揮中心呼籲符合資格者盡快施打第三劑疫苗。近期研究發現，第三劑接種莫德納疫苗後，中和抗體上升最多，引起民眾搶打莫德納而出現「一劑難求」的現象。
中國醫藥大學感染管制副院長黃高彬醫師指出，從研究上來看，追加劑施打莫德納確實效果比較好，但國內追加劑施打的莫德納為50微克（半劑）。如果預約不到莫德納，也可以選擇BNT疫苗。但不建議前2劑施打BNT者，第3劑也接種BNT。從以色列3劑都打BNT來看，保護效果明顯變差。
「追加劑疫苗會建議打mRNA比較好，原則上就是盡量採取『混打』，不要單一種疫苗打到底！」黃高彬醫師指出，疫苗追加劑建議以混打為主。連續接種同款疫苗而保護力還在可接受範圍，只有3劑都打莫德納疫苗的方式。
面對Covid-19持續發現新變異株，未來是否走向每年定期施打疫苗，或需要再打第4劑疫苗？黃高彬醫師認為，是否一年打一次新冠疫苗還不一定，但目前不建議加打第4劑疫苗，以免讓身體出現免疫麻痺。今年莫德納、AZ、BNT的次世代疫苗陸續問世，可能是未來對抗各種變異株的主要武器。
中和抗體濃度無法長久維持 T細胞免疫反應也重要
「疫苗的效果不是只看中和抗體，還有T細胞的免疫免應！」黃高彬醫師指出，疫苗的保護力作用，主要在中和抗體及T細胞。中和抗體可以在急性期直接將進入體內的病毒中和掉，是面對病毒的第一線。但人體不可能隨保持中和抗體的高濃度，時間一久必然會下降，這時就須依靠T細胞來對抗病毒。
Omicron再感染風險高 突破性感染不需過度恐慌
Omicron高度傳染力造成「突破性感染」個案大幅增加，施打疫苗也未必有用？黃高彬醫師解釋，只要有疫苗就會出現「突破性感染」，沒有疫苗的保護力可達到百分之百，突破性感染在醫學上是常態，不需因此過度恐慌。
「Omicron不只傳染力強，而且再感染機會高，感染過其他變異株後還是可能會得！」黃高彬醫師表示，目前國內使用的疫苗種類看起來，對於防止Omicron的保護力還算可以接受，但需要打到第三劑效果才會明顯，呼籲民眾應該盡快接種疫苗，保護自己也能保護身邊親友。
此外，有研究指稱「單株抗體」對Omicro作用比較不好。黃高彬醫師指出，國內目前使用的單株抗體治療藥物（Casirivimab + imdevimab與Bamlanivimab + etesevimab）仍對Omicro可達到治療效果，呼籲大眾不必太過擔心，隨時保持防疫警覺心，勤洗手、戴口罩以減少感染風險。
黃高彬醫師說明，T細胞的保護力有兩種型態，一是將抗體記憶在T細胞內，下次感染時會喚醒T細胞記憶，製造相對應的抗體。二是T細胞會製造蛋白質清除已經受病毒感染的細胞，因此又稱為「殺手細胞」，因此，疫苗的保護力不能只看中和抗體的效價。
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