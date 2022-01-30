誤信高血壓謠言，他不到60歲成植物人！醫師揭「家中血壓」控制標準

我是廣告 請繼續往下閱讀
家中血壓控制小於130 中風心肌梗塞機率降三分之一
「隨著研究證據愈來愈明顯，台灣高血壓診斷標準預計會下修！」新光醫院心臟內科主任洪惠風醫師指出，高血壓與中風關係密切，而東亞人比西方人更容易中風，維持理想血壓數值是最重要的因素，切勿聽信網路謠言放任血壓飆高不加控制。
「無論西方還是東方的研究，都顯示血壓控制的重要性。」洪惠風醫師說明，《美國國家健康署》（NIH）跟《國家心臟肺臟血液學會》（NHLBI）數年前發佈「SPRINT」研究發現，自我測量血壓控制在120以下的人，比起血壓140的人，降低25%心血管疾病機率，以及27%的總死亡率。
2021年，臺灣大學醫學院王宗道教授團隊與中國大陸針對華人地區進行大型降血壓目標研究，發表於《新英格蘭醫學期刊》的「STEP」研究，將 8,511受試者分為兩組，一組血壓控制在150 mm/Hg以下，另一組血壓控制在130 mm/Hg以下。
結果顯示，控制在130mm/Hg以下的人減少了1/3中風機率、1/3心肌梗塞機率以及1/4的心臟病發生風險。
「研究證據很明顯，『家中血壓』最好就是控制在130/80mm/Hg以下，尤其是60歲到80歲的族群！」洪惠風醫師解釋，早年研究是以醫院安靜環境下測量得到的血壓數值為主，而SPRINT、STEP等研究則以家中血壓數值為基準，更貼近一般民眾自我測量得到的血壓值。家中血壓的數值愈顯重要，早晚測量的家中血壓，能提供很多健康訊息。
誤信網路高血壓謠言 60歲不到成植物人
「血壓『會』隨著年齡增加，不代表『應該』讓血壓愈來愈高！」洪惠風醫師指出，國人十大死因中多項與高血壓有關，現在無論西方、東方的研究結果明確顯示，降低血壓能幫助預防中風、心肌梗塞。把血壓控制好，也能預防失智、主動脈剝離、腎臟病。
「台灣的中風機率遠高於歐美，而影響中風最重要的因素就是血壓。」洪惠風醫師表示，很多患者的迷思是年紀漸長，血壓升高一些也無所謂。許多人情願相信親戚朋友從社群媒體傳來的錯誤訊息，也不願意相信醫師的話。
洪惠風醫師強調，網路流傳的「吳氏計算收縮壓」計算法，或是「美國規定65歲以上標準血壓為150/90，80歲以上的正常老人，160甚至170也可以」等都是極為錯誤且無根據的謠言，就有患者因聽信這些說法忽視血壓控制，不到60歲即中風成為植物人，造成家屬親友莫大傷痛。
國人愛喝湯吃醬料 高血壓不控制恐成家人負擔
洪惠風醫師說明，除了年齡以外，遺傳也是影響高血壓的主要因素。其他生活型態如飲食過鹹、喝太多湯、止痛藥、睡眠不足或睡眠品質低下，尤其國人喜歡在飲食中加入各式各樣的醬料調味，都容易造成血壓升高。
「很多人問，不吃藥能不能治好高血壓？你就問你的血壓計就好！」洪惠風醫師表示，飲食調整、減重甚至改變生活型態都是可行作法，目的皆是希望讓血壓降到130/80以下。
量測血壓時應注意哪些事項？洪惠風醫師指出，每天最重要的血壓數值，是清晨起床1小時內，以及睡前1小時內。建議採取「722」量測方式，每天早上量2次的平均值，加上睡前測量2次的平均值。左右手血壓數值會有落差，應以數值高者為主。「手臂式」的血壓計，會比「手腕式」的血壓計來的準確。
「最重要的是，乖乖吃藥把血壓降下來，最好控制在110以上-130之間！」洪惠風醫師提醒，少吃鹹、戒菸、少喝酒都對血壓控制有幫助。提醒民眾務必注意血壓控制，以免引起心肌梗塞及中風。一旦因此長期臥床，不只賠上健康，也將成為家人親友的沉重負擔。
延伸閱讀
把握冬季最後養生好時機！ 「大寒」在家「簡單兩招」祛寒又助眠
化療≠癌症末期！ 搞懂化療最佳時機一舉減少腫瘤轉移或復發