【彭彭】回顧2021，印象最深刻的試駕車是...

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在忙碌且令人緊張的三級警戒中度過2021年，如今年節之際疫情仍處於稍加緊繃狀態，如果你是宅在家哪都不想去的，那就隨我們一同回顧精彩的2021。撇開疫情的不安感去年仍有許多讓人心情愉悅得好車，雖然財力無法任性喜歡就買，但藉由工作體驗各種車款也算曾經擁有，然而在試駕眾多車款中印象最深刻的是…
Audi e-tron動與靜改變了我的想法
為迎接電動化世代的到來，許多車廠都已投入大量資源開發電動車，而國內也於其接軌同時因應CAFE規範，已有車廠陸續導入及規劃電動車，而在2021年我們就試駕到Audi e-tron。
我承認我是內燃機的支持者，尤其性能車操駕之餘聲浪在一旁催股，所營造氛圍讓所有感官都獲得滿足，因此在試駕之前e-tron之前就不是太感興趣，但是在試駕體驗過後我的想法改觀了。之所以改觀就是三螢幕組成的虛擬座艙和虛擬後視鏡所構成的駕駛感受，尤其虛擬後視鏡更是帶來前所未有的體驗，雖然起初有些不適應，但上路一段時間後不僅稍加習慣，所呈現的後方視野與盲點警示辨識度都比傳統後視鏡來得出色。
e-tron真正讓我印象深刻是動態表現，由於先前試駕過Tesla Model 3，猶如坐雲霄飛車般的加速感讓人永生難忘，但個人實在不愛這種蠻橫略為粗糙的特性，反觀傳統車廠出身的Audi讓同為電動車擁有408hp馬力與5.7秒0～100km/h加速表現的e-tron，有著如內燃機引擎般易控且線性的輸出，此特性對於從油車轉到電動車，或期盼有強勁加速感的消費者都能從中獲得滿足。至於所愛的排氣聲浪，想想休旅車搭配安靜駕乘感受，這種組合似乎也是另一種舒適。
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不為什麼，只因BMW 430i Convertible M Sport是敞篷車
選擇BMW 430i Convertible M Sport的原因很簡單，就因為它是我喜愛的敞篷車，試駕當天雖然天氣不是風和日麗，但心情卻是相當美麗，撇開個人喜好以客觀角度來看，430i Convertible還是有不少讓人驚豔的表現。首先改回軟篷設計在造型上有著流暢滑順的身形，而且以往軟頂隔音問題430i Convertible在多層式設計助益下，無論車外車水馬龍或是狂風暴雨，車內靜謐表現幾乎與一般車無異。
430i Convertible迷人之處就是你只要花18秒，就可以獲得大片天空與感受氣流流動、燦爛陽光，頓時所有煩惱雜事都隨風散去，如果你樣貌迷人還可以享受被人注目豔羨眼光。除了開篷迷人，430i Convertible搭載的2.0升渦輪引擎所帶來的258hp/45.8kgm輸出，更是能快速將身旁美景拋在後頭，腳下的懸吊系統不僅能撫平路面，更稱職扮演彎中支撐車輛角色，但既然都開敞篷車了，個人覺得就是要優雅漫遊。
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除了Audi e-tron與BMW 430i Convertible也還有…
雖然Audi e-tron與BMW 430i Convertible讓人印象深刻，2021年還是有很多精彩的好車，像是全新世代的Hyundai Tucson L就是其一，除了帥到沒有朋友的超前衛外型，車艙格局與豐富的配備及超佛心的價格也是它的強項與吸引人的條件。另外Toyota GR Yaris也絕對少不了它，如果你對車有些了解，就會知道GR Yaris是台讓人樂開懷不會無聊的車。
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最後也祝各位新年快樂，疫情期間平安健康，當然也要荷包滿滿。