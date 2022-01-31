【Gary】回顧2021，印象最深刻的試駕車是...

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Toyota GR Yaris
過去Toyota在台販售的車型多是以實用為取向的房車或休旅車款為主，不過近幾年自社長豐田章男開始力推GR品牌後便開啟了Toyota的性能啟動計畫，和泰汽車也同步於2019年導入GR Supra車款讓國內消費者無時差的感受GR品牌的魅力，不過對汽車圈多有研究的車迷應該了解五代Supra是與BMW共同合作開發的產品，即便外型兄弟車Z4截然不同，但開起來、摸起來還是有濃郁的BMW感，不禁讓過去擁有”東瀛四大天王”稱號的Supra在血統的純正性上讓車迷們打上一個問號，不過在GR Yaris推出後不僅讓世人看到Toyota進軍性能車款的決心，而且還是一款血統純正而且極具操駕樂趣的熱血鋼砲!
GR Yaris是以四代Yaris作為衍伸的性能車款，但本質上又跟市售的四代車型不太相關，怎麼說? 雖然GR Yaris同樣採用的是TNGA平台打造，但底盤卻以混合GA-B與GA-C兩種規格組合而成，因為更寬的後軸尺寸能讓高輸出動力獲得更穩定的行路性，同時還保有短軸車的刁鑽操控特性，搭配四輪驅動系統的加持下造就出強大的抓地表現，更別說全車鈑件幾乎都是以鋁合金材質打造，還附上超跑等級的碳纖維車頂，幾乎是不計成本的方式下去打造，GR Yaris的誕生不僅是市場少見的B Segment級距性能鋼砲，相對親民的售價更是讓車迷等了好久的平價殺彎機器!
從外觀來看GR Yaris有著與標準車型相似的外表，但三門設定加上獨有的空力套件以及誇張的外擴輪拱造型讓它天生就充滿著戰鬥氣息，尤其國內未將四代Yaris國產化的條件下開著GR Yaris出門絕對不會被錯認是輛穿著套件的改裝車，市場的稀缺性也造就GR Yaris在車市擁有高人氣的原因；內裝則以黑色基底搭配紅色縫線凸顯產品的性能特質，而一開門便能看到那兩組造型優異的賽車座椅搭配手排變速箱的設定更是在啟動引擎前率先提升腎上腺素的絕佳利器，甚至還有此級距少見的麂皮車艙包覆，雖然儀表及中控台仍未跳脫小車的濃郁塑料感，不過精準的操駕感與充沛的動力才是這輛小鋼砲的重點所在，過多影響體感的硬體配置在此車身上都是多餘。
花了近200萬購買GR Yaris的買家看上的絕對是那同級少見的高性能表現，1.6升的三缸渦輪增壓引擎竟可發揮出超過260匹的馬力輸出，加上3,000轉便能達到36.7公斤米的扭力峰值足以讓這具三缸引擎號稱同級最強，從起步開始便能感受到源源不斷的動力湧現，搭配扎實的換檔手感及檔檔從尾管傳來的轟隆炸裂聲響，這樣的配置還不夠熱血嗎? 尤其這具iMT 6速手排變速箱會主動地在換檔時自動補油模擬跟趾動作，即便你不黯手排操作這具聰明的變速箱能讓你感覺自己很會開車，加上GR-FOUR四輪傳動系統與Torsen® LSD前後軸限滑差速器的加持下，高速過彎對GR Yaris來說簡直是刀切豆腐般犀利，而且駕駛還可依不同的操駕環境選擇不同的動態模式，讓這部車同時擁有前驅、後驅、四驅三種不同個性，也由於這輛車能帶給駕駛趨近賽道車的體感，而且價格在同類型的鋼砲來說算是相對平價，這也是GR Yaris是獲選成為我去年印象最深刻車款的理由。