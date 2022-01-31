【CJ】回顧2021，印象最深刻的試駕車是...

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對我們這樣的汽車媒體從業人員來說，每年試個數十款、甚至上百款車乃稀鬆平常之事，坦白說，在汽車發展至此，開起來越來越像的現象的確存在，所以要真能讓我們留下深刻印象，必然有其特殊之處，而在2021年中，讓我印象深刻的車款，有兩台，一是我一直以來不算太喜歡的大型房車，另一台則是原廠很有信心地拉到賽道試駕的小車。
首先印象深刻的第一台車是Volvo S90 T8 Recharge Inscription，如我前面所說的，個人向來對房車興趣缺缺，車長超過5米的大型房車更是離我很遠，但是Volvo在2021年推出小改款S90，直接引進長軸版，將整體車格提升，加上實惠定價策略，展現少見的高CP值；其中頂規的S90 T8 Recharge Inscription時，PHEV油電動力系統所帶來的大動力，讓他開起來格外輕盈，且試駕當天我們同時也試駕另一款歐系鋼砲，鋼砲固然過彎犀利，衝勁十足，但動力更大的S90 T8 Recharge Inscription在加速上卻更為強勁，超過兩噸的份量，衝刺時的體感更是暢快，軟硬適中的底盤設定，支撐性十足，不會讓車軟飄飄的難以控制，適切的轉向設定，反而可以讓人開得又快又輕鬆，同時還不會像開鋼砲那樣得繃緊神經，除了遇到特別狹小的路段，S90 T8 Recharge Inscription卯起來跑還真不會輸鋼砲太多，有時還真會讓人忘了這是台車長超過五米、軸距超過三米，重量更超過兩噸的大，也就因為他在整體動態表現比預期好上許多，因此，對它留下了深刻的印象。
而另一台印象深刻的新車是在2021年底才正式上市的新一代Honda Fit eHEV，首先它所搭載之以電動為主的動力配置，與印象中的傳統油電混合動力車款完全不同，電動馬達充沛扭力，讓它有著小車少有的加速勁道，而且Honda Taiwan對其極有信心，更把試駕活動辦在麗寶賽車場，一款原本大家認為應該是強打省油的Fit，卻拉到麗寶賽車場欲展現硬功夫，事前的確讓許多人感到相當存疑，結果竟然是讓我試到意猶未盡，除了電動系統充沛動力外，操控表現也同樣超乎預期，也因為這樣，既有亮眼節能表現，又有超乎預期的動態表現，再加上明亮寬敞空間等優點，也就讓我深刻印象。
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