【鄭捷】回顧2021，印象最深刻的試駕車是...

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眾所周知，武肺疫情沒肆虐到2020，卻在2021的台灣丟下大炸彈，本土三級警戒，一旦加上全球晶片荒及缺工缺料缺運的影響，過往評斷車壇脈動的標準突然全不再有用，就連新車價格甚至到港時間也無從預測，想要車？就是趕快下訂然後只能等，香燒好，車自然就會到。
然而僅管市場亂歸亂，回歸產品本身，2021倒也還是讓我摸到幾款愛不釋手的車，像全新Rolls-Royce Ghost或Lamborghini Huracan EVO開完理所當然令人爽到翻，不過或許等級遠在天邊，試完車不揮衣袖也很難帶走半片雲彩，真正達成魂牽夢縈境界的，還是BMW 430i Convertible及Audi e-tron Sportback這兩款看似天秤左右的新車。
BMW 430i Convertible M Sport
僅管筆者屬於那種多車主義者，亦即車庫必然得備個幾台屬性不同的車，再端看心情或需求決定今天開哪輛出門，但敞篷車向來都是心中最軟的那一塊，試想，有什麼可以一車化身兩種型格，一趟出門就能體驗全然不同的兩種心情？即便眾所欣羨的超跑也無法輕易做到，除非...是一輛敞篷的超跑。
但也不是每輛敞篷對我而言都是那般的好，因為車頂也必須是全車最軟的那一塊，軟頂敞篷相對於前些年流行的硬頂敞篷不僅浪漫感倍增，同時在車身配重、輕量化、收折體積與速度、成本及維修方面也大獲全勝，最重要的是還因此得以保有和諧的輪廓線條，而這些不僅正是全新世代BMW 4-Series Convertible總算改邪歸正回復軟頂的理由，同時，當然也成這車幻化心頭好的理由。
其他部分的好，在試駕的430i Convertible M Sport實在很難一一陳述清楚，因為於我言實在找不出任何不好的地方說嘴，這車輕快但難掩實力，好開卻依然澎湃熱情，完美的設定，讓你關上車頂於市區走走停停舒適得比起GT豪跑有過之而無不及，但開了篷，依舊得以最從容的姿態滑過山青水綠美景或是紅男綠女跟前，換個駕駛模式，則能享受山路衝刺攻克彎角的無上快感，說到這，你怎能還不跟我同樣垂涎滿地？
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Audi e-tron Sportback 55 quattro S line
彷彿對角線的另一端，另一款讓我記憶猶新的便是Audi e-tron Sportback了，電動車正夯，Tesla、Porsche、BMW甚至Lexus也多有產品應對市場，但Audi彷彿不願愧對這麼多年眾所稱許的科技感，一出手便打算讓所有對手好看，因此作為先發的e-tron與e-tron Sportback不僅性能卓越，同時設計與設定也皆在水準之上，讓你從油到電無痛轉換。
而選擇Audi e-tron Sportback 55 quattro S line的理由，於我個人只因斜切的C/D柱不僅更帥，同時價格也還在合情合理的享受範圍，最重要的是，如果車庫中只能放兩台車，既然其中一個位子已經被BMW 430i Convertible佔去了，剩下的由空間更大運用彈性也更好同時還不必加油燒碳的Audi e-tron Sportback入住豈不剛好？何況這車開起來還真能讓人在體驗新科技的同時，依然保有傳統豪華車廠所自豪的精巧作工及精準駕馭感，那種值得信賴的氛圍，相信會是消費者轉心過程中一個相當重要的助力，盡情享受新科技的便利與帥氣，同時還能儘可能的降低疑慮並減少碳足跡，光想想，便覺得未來世界無限美好。
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貪心點，還有很多車都很棒...
除了BMW 430i Convertible及Audi e-tron Sportback外，其實2021年還多得是好車值得一提再提，像是Kia Carnivalu便堪稱MPV界的重量級巨星，不僅出奇帥氣同時大碗滿意。而Land Rover Defender 90則完全滿足了車迷對越野SUV的胃口，短軸、三門、前衛復古設計外加經典地位，只要是愛車者必定對它有感。至於Skoda Octavia Combi則極為適合一車多用買家，前代車款的優勢不僅依舊延續，大改款後更讓諸多表現推至最高點，性價比高到不可理喻。
只是這三款車僅管功能、設計與屬性大不相同，但當前處境卻有志一同缺車直到天荒地老，還好我只是個天橋底下說車的，沒打算也沒錢這一兩年買車換車，車市風風雨雨，似乎也就不再顯得那麼相關了...
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