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春節來墾丁，除了在沙灘曬個暖暖的日光浴外，還可以前往位於國境之南的恆春古城感受古城之美。恆春古城擁有全台保有最完整之二級古蹟清代城牆遺址，東門為恆春古城保存最完整的城垣遺跡，而整修後的城垣分別延伸向北門及南門，城垣綿綿不見盡頭，被當地人譽為台灣的「萬里長城」。
接著驅車前往四重溪溫泉公園，即日起至2/15正舉辦四重溪溫泉季，園區點上了光采奪目的燈飾，還有許多優惠及活動可參加，不妨趁這冬日前往泡湯，暖身也暖心。
想要祈求事業和財運的朋友可以前往車城鄉的福安宮參拜，往年在除夕當晚七點時會團拜登記，登記後會給予票根，23:00子時開廟門，拜拜完成後還有摸彩與發放限量百元錢母與2022平安錢母（憑票根領取），祈求新年平安、開運招財；今年因疫情影響，除夕夜「拜頭香」儀式已確定取消。
景點資訊
四重溪溫泉公園
地址：屏東縣車城鄉文化路1號
車城福安宮
地址：屏東縣車城鄉福安路51號
電話：08-882-1345
FB：車城福安宮開基福德正神祖廟
新年活動：原訂1/31除夕夜迎春祈福拜頭香、2/1~2/5大年初一至初五平安福茶會目前皆已取消，2/1~2/5大年初一至初五平安錢母將延後發放，另行公告。防疫期間，活動將滾動式修正，請以活動方公布資訊為準。
這篇文章 墾丁過年｜年節迎錢母祈求開運平安 賞燈景泡名湯暖身又暖心 最早出現於 行遍天下旅遊網