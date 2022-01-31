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墾丁過年｜年節迎錢母祈求開運平安　賞燈景泡名湯暖身又暖心

墾丁過年｜年節迎錢母祈求開運平安　賞燈景泡名湯暖身又暖心
墾丁過年｜年節迎錢母祈求開運平安　賞燈景泡名湯暖身又暖心

行遍天下旅遊網

2022-01-31 07:30:41

天空正美、海水正藍，墾丁其實還有許多迷人景點都非常耐人尋味，像是石門古戰場、恆春古城等，其中還有與北投、陽明山、關子嶺並列為台灣四大名湯的四重溪溫泉，遊客能在重新打造的溫泉公園走走與和風庭園合影，神社參道旁有免費足湯可以泡，到晚上還可賞覽日式造景的燈海，年節時間遊逛格外熱鬧璀璨！

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▲想在春節來場難忘的墾丁之旅，小灣沙灘享受溫暖的日光浴是極佳選擇。
▲想在春節來場難忘的墾丁之旅，小灣沙灘享受溫暖的日光浴是極佳選擇。
春節來墾丁，除了在沙灘曬個暖暖的日光浴外，還可以前往位於國境之南的恆春古城感受古城之美。恆春古城擁有全台保有最完整之二級古蹟清代城牆遺址，東門為恆春古城保存最完整的城垣遺跡，而整修後的城垣分別延伸向北門及南門，城垣綿綿不見盡頭，被當地人譽為台灣的「萬里長城」。

▲吃完恆春美食小吃後，可以再登上城牆漫步，靜靜感受恆春古城之美。
▲吃完恆春美食小吃後，可以再登上城牆漫步，靜靜感受恆春古城之美。
接著驅車前往四重溪溫泉公園，即日起至2/15正舉辦四重溪溫泉季，園區點上了光采奪目的燈飾，還有許多優惠及活動可參加，不妨趁這冬日前往泡湯，暖身也暖心。

▲四重溪溫泉公園有可愛的吉祥物與地景藝術可合影留念。
▲四重溪溫泉公園有可愛的吉祥物與地景藝術可合影留念。
想要祈求事業和財運的朋友可以前往車城鄉的福安宮參拜，往年在除夕當晚七點時會團拜登記，登記後會給予票根，23:00子時開廟門，拜拜完成後還有摸彩與發放限量百元錢母與2022平安錢母（憑票根領取），祈求新年平安、開運招財；今年因疫情影響，除夕夜「拜頭香」儀式已確定取消。

▲福安宮是全台灣及東南亞最大的土地公廟，就來這裡求個發財金好過年吧！
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▲福安宮是恆春當地信仰中心。
▲福安宮是恆春當地信仰中心。
景點資訊

四重溪溫泉公園

地址：屏東縣車城鄉文化路1號

車城福安宮

地址：屏東縣車城鄉福安路51號

電話：08-882-1345

FB：車城福安宮開基福德正神祖廟

新年活動：原訂1/31除夕夜迎春祈福拜頭香、2/1~2/5大年初一至初五平安福茶會目前皆已取消，2/1~2/5大年初一至初五平安錢母將延後發放，另行公告。防疫期間，活動將滾動式修正，請以活動方公布資訊為準。



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