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豐田美式全尺寸休旅再升級　全新世代 Toyota Sequoia 正式登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-31 09:55:40

隨著新世代 Tundra 的推出，其同平台衍生的全尺寸休旅 Sequoia 也於今日正式曝光，共有 SR5、Limited、Platinum 和 Capstone 不同等級的 2WD 或 4WD 車型，而 TRD Pro 則僅有 4WD 的選項。

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全新世代 Toyota Sequoia 正式登場
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Sequoia Capstone
外型上，全新 Sequoia 採取 Tundra 相似的輪廓設計，不過車頭水箱護罩與氣壩依舊維持 Sequoia 分離式的傳統，保桿造型也與 Tundra 略有不同。入門的 SR5 等級即有相當舒適的配備，標準搭載 12.3 吋儀錶板、PVM 環景系統、10 速自排、Toyota Safety Sense 2.5、天窗、加熱座椅與 i-Force 油電系統等。升級高級套件組，則增加 14 吋多媒體系統、第三排充電電源、Softex 座椅以及 120V 電源插座。另外原廠在 SR5 車型也提供 TRD Sport 套件選擇，將胎圈升級為 20 吋消光黑色 TRD 鋁圈，以及 TRD Bilstein 減震筒和 TRD 彈簧，內裝也加入 TRD 鋁製踏板和紅色 TRD 按鈕。

全新世代 Toyota Sequoia 正式登場
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中階的 Limited 車型再導入含記憶功能的加熱/通風前排排座椅、方向盤加熱功能、電動收折第三排和電動尾門，另外第二排和第三排座椅也新增了手動遮陽板。SR5 與 Limited 四驅版本則可以選擇 TRD 越野套件，TRD Sport 更注重一般道路的行車質感，而 TRD Off-Road 套件則是講求越野表現，此套件包含後差鎖定裝置、Crawl Control 系統、多地形監測系統等等，提升車輛面對不同地形都有更優異的行路表現。

中高階的 Platinum 車型還增加第二排加熱和通風座椅、第二排 Captain 座椅、14 顆喇叭 JBL 高級音響系統、全景天窗、抬頭顯示器、LED 頭燈/尾燈、序列式方向燈、Qi 無線充電等等。

至於 TRD Pro 車型不僅搭載綜合 TRD Sport 和 TRD Off-Road 套件的功能，亦換上 TRD 調校的 FOX 減震筒，面對一般道路或者林道均有優異的行路表現，底盤也配有 TRD 防撞護板，外觀則配備復古的 TOYOTA 字樣水箱罩，並加入探照燈、Pro 專屬黑色 18 吋鋁圈與雙邊排氣尾管。

全新世代 Toyota Sequoia 正式登場
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Sequoia TRD Pro。
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Capstone 車型則是 Sequoia 車系最頂級的版本，外觀大量加入鍍鉻飾條點綴，並配備超大尺寸 22 吋胎圈，內裝則標準配備半苯胺皮革座椅，中控台和乘客則有正宗的美國胡桃木飾條，打開車門也有 Capstone 投影標誌。另外為強化車室的質感，Capstone 車型是全車系唯一在前門採用隔音玻璃版本，可阻絕更多來自外界的噪音。

全新世代 Toyota Sequoia 正式登場
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內裝鋪陳與 Tundra 相差不多，中控台配備 8 吋或者 14 吋品牌最新一代的 Toyota Audio Multimedia 多媒體系統，官方宣稱其處理效率較上一代系統提升 5 倍，並且支援與音聲控功能，車主可藉由“嘿/嗨/你好/OK Toyota”來調整車內的功能，支援無線 Apple CarPlay 以及 Android Auto。

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安全方面標準搭載 TSS 2.5 駕駛輔助系統，包含含行人偵測的 PCS 預防碰撞輔助 (PCS with PD，不僅可以偵測前方車輛，還可以偵測低光下的行人、白天的自行車、對向而來的車輛和十字路口的行人轉彎。)、DRCC 雷達主動巡航、LDA 車道偏移警示、LTA 車道追蹤輔助、RSA 道路標誌辨識、AHB 自動遠光燈、BSM 盲點偵測以及 RCTA 後方來車警示等。

對於購買全尺寸 SUV 買家來說，不僅外觀、內裝和配備相當要求，底盤部分也不能馬虎。因此全新 Sequoia 採用與新世代 Lexus NX 和 Land Cruiser 300 相同的 GA-F 底盤打造而成，前懸吊為獨立式設計，後懸吊則採用多連桿架構，亦加入 AVS 可變阻尼和氣壓懸吊滿足不同行路質感的需求。

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動力方面，捨棄過往使用的大牌量 V8 引擎，全車系統一搭載 i-FORCE MAX 油電混合系統，配備 3.5 升雙渦輪增壓 V6 汽油引擎與電動馬達，使其綜效輸出可達到 437hp 與 80.6kgm，搭配 Eco、Normal 和 Sport 三種模式切換的 Drive Mode Select 提供不同的輸出特性。

Sequoia 是 Toyota 針對北美市場所推出的一款全尺碼 SUV，此車最早是在 2000 年時推出，主要鎖定的競爭對手是純美系的 Chevrolet Tahoe 和 Ford Expedition 等車，在國內僅有貿易商少數引進。

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