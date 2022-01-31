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僅有 C 300 房車　美規 2022 年式 Mercedes-Benz C-Class (W 206) 編成與售價出爐

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-31 09:55:40

Mercedes-Benz 今日 1/26 公布全新大改款 W 206 世代美規 C-Class 的編成與售價資訊，僅販售 C 300 房車，配備分為 Premium Trim、Exclusive Trim 及 Pinnacle Trim 共 3 種等級，預計今年春季開始抵達各展示中心。

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Mercedes-Benz C-Class (W 206)
Mercedes-Benz C-Class (W 206)
圖為歐規車型，美規 C 300 實車照片尚未釋出。
入門的 Premium Trim 含運送雜費報價 44,600 美元起 (約合新台幣 123.6 萬元起)，配備上擁有 12.3 吋寬螢幕數位儀表、11.9 吋高解析度觸控螢幕、MBUX 多媒體系統、指紋識別感應器、KEYLESS-GO 套件、HANDS-FREE 行李廂蓋感應啟閉功能、主動盲點輔助含離車警示輔助、PRE-SAFE® 主動安全防護、PRE-SAFE® 主動安全防護音波、駕駛注意力輔助系統、主動防撞輔助、停車碰撞監控、Wireless Smartphone Integration 無線智慧型手機整合套件、加熱前座椅、電動玻璃天窗、18 吋輕合金輪圈、LED 頭尾燈、自動調適遠燈輔助、標準環景式內裝照明 (含 64 色氛圍燈) 及 DYNAMIC SELECT 控制鍵。

Mercedes-Benz C-Class (W 206)
Mercedes-Benz C-Class (W 206)
圖為歐規車型，美規 C 300 實車照片尚未釋出。
中階的 Exclusive Trim 含運送雜費報價 46,850 美元起 (約合新台幣 129.9 萬元起)，配備在 Premium Trim 的基礎上，升級智能停車輔助含 360 度環景攝影、進階環景式內裝照明 (含 64 色氛圍燈)、門檻飾板附照明、手機無線充電裝置及 Burmester® 環場音響系統。

Mercedes-Benz C-Class (W 206)
Mercedes-Benz C-Class (W 206)
圖為歐規車型，美規 C 300 實車照片尚未釋出。
高階的 Pinnacle Trim 含運送雜費報價 48,550 美元起 (約合新台幣 134.6 萬元起)，配備在 Exclusive Trim 的基礎上，升級 MB 原廠 3D 衛星導航系統、抬頭顯示器 及 MBUX 擴增實境導航功能。

Mercedes-Benz C-Class (W 206)
Mercedes-Benz C-Class (W 206)
圖為歐規車型，美規 C 300 實車照片尚未釋出。
選用配備方面，全車系均可選擇 AMG Line 套件、夜色套件、前座通風功能、全景電動天窗、方向盤加熱功能、進階 USB 套件及 SiriusXM® 衛星廣播，而 Exclusive Trim 及 Pinnacle Trim 還可選擇多光束智慧型數位頭燈及智慧駕駛輔助套件，Pinnacle Trim 可選擇行車記錄器及美國電子通行費整合系統。

Mercedes-Benz C-Class (W 206)
Mercedes-Benz C-Class (W 206)
動力配置方面，美規 C 300 採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 9G-Tronic 9 速手自排變速箱，首度導入 EQ Boost 48V 輕油電科技，可輸出 255hp 最大馬力及約 400Nm 峰值扭力，其中 EQ Boost 可帶來短時間額外 20hp 馬力與 200Nm 扭力輸出，標準的驅動方式為後輪，選配 4MATIC 四輪驅動系統需加價 2,000 美元 (約合新台幣 55,450 元)。

Mercedes-Benz C-Class (W 206)
Mercedes-Benz C-Class (W 206)
圖為歐規車型，美規 C 300 實車照片尚未釋出。
最新的 W 206 世代 C-Class 是在去年 (2021) 2 月時發表，台灣賓士選在同年 9/15 正式上市，引進 Sedan 房車及 Estate 旅行車兩款車體形式，動力提供 C 200 與 C 300 可選擇，相較於美規車型迄今才正式宣布規格，可說是快上不少。

Mercedes-Benz C-Class (W 206)
Mercedes-Benz C-Class (W 206)
圖為歐規車型，美規 C 300 實車照片尚未釋出。
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