增列多款車色 / 水箱護罩、配備更新　小改款 BMW 8 Series & M8 雙車系聯袂登場

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在外觀方面，小改款 8 Series 其標誌性的雙腎型水箱護罩悉數車型換上 BMW Iconic Glow 發光雙腎水箱護罩，內部格柵則從單肋改為雙肋簍空的設計。M850i 車型也首度在水箱護罩中加入 M 字樣徽飾，同時智慧型 Adaptive LED 頭燈組也全數列車系標配，前保險桿兩側的進氣口造型也進行細部的調整。
迎合 M 部門成立 50 周年，840i 車型標準搭載 M Sport Package 外觀套件，換裝 2 組全新 20 吋 M 款輕量化輪圈，M850i 車型則有專屬的 M 款後視鏡。在車色選擇上，新增 Skyscraper Grey Metallic、San Remo Green Metallic、M Portimao Blue Metallic 等，以及 BMW Individual 專屬的 Frozen Tanzanite Blue Metallic 塗裝。
至於小改款 M8 方面，原廠首度提供 M lights Shadow Line 套件組，針對雙腎水箱罩、進氣口、窗框等多處採黑色烤漆處理，同時也提供全新的 20 吋胎圈選擇。此外，小改款 M8 總計帶來 8 款全新的車色，提供買家更多元的組合搭配。
進到內裝，小改款 8 Series 與 M8 並未升級最新世代的 iDrive 8.0 介面，不過中控台原先的 10.25 吋觸控螢幕則升級 12.3 吋。其中 M850i 車型標配的 M 款方向盤則加入 M 專屬 3 色縫線、下方採簍空處理，另外小改款車型也分別於車門鎖、窗戶、座椅記憶按鍵採用鍍鋅表面處理。
M8 則是提供全新的 Merino leather 真皮與 Alcantara 麂皮材質混搭內裝，並可選擇 Sakhir Orange 橘色與黑色搭配，而座椅除了一般 M 跑車化雙前座椅，原廠也提供 M Carbon 碳纖維桶形座椅供選配。
動力方面，小改款 8 Series 在海外市場共有 840i、840i xDrive、M850i xDrive、840d xDrive 等多款汽、柴油動力，其中 840d 柴油車型追加 48V 輕油電系統。而國內消費者較熟悉的 840i 與 M850i xDrive 未有 48V 油電加持。
M8 方面目前官方僅公布 Competition 版本，同樣搭載代號 S63 的 4.4 升 V8 引擎，搭配 M Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱與 M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統，可發揮出 625hp 以及 76.5kgm 最大出力表現。據了解，BMW 總代理汎德有望在今年上半年引進此次發表的小改款 8 Series 與 M8 車系，不過確切時程還尚未確認。