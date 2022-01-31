慶祝蝙蝠俠電影 3 月上映　Nissan Juke Kiiro 特別版限量 5,000 輛於歐洲推出

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Juke Kiiro 特別版是由 Nissan 歐洲設計團隊操刀設計，Kiiro 之名源於日文黃色之意，在外觀採用 Ceramic Grey 灰色烤漆，前保險桿下方、車門下方及後保險桿下方均使用檸檬黃色點綴，足踏來自頂級 Tekna 車型的 19 吋黑色烤漆鋁合金輪圈，而車外後視鏡蓋及車頂邊緣則加入漸層式紋路，C 柱飾條中則加入 Kiiro 字樣。
內裝方面，Juke Kiiro 採用黑色座艙搭配灰色人造皮革座椅，而座椅、中央扶手、儀錶台及門飾板等部位也加入黃色縫線來呼應外觀，中控台下方增加金屬銘牌來彰顯特殊車款身分。配備部分，Juke Kiiro 擁有 8 吋 NissanConnect 聯網娛樂系統、IEB 防追撞緊急煞車系統、P-IEB 行人防追撞緊急煞車系統 (含自行車偵測), ISA 智慧速限輔助系統、TSR 交通標誌辨識系統、LDP 車道偏離預防及修正系統及 BSW 盲點警示系統等。
動力配置方面，Juke Kiiro 維持採用 1.0 升直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎搭配前輪驅動，可選擇 6 速手排或 7 速雙離合器自手排變速系統，可輸出 114ps 最大馬力及 200Nm 峰值扭力。國內市場方面，總代理裕隆日產汽車選在 2020 年 11 月推出第二代 Juke 車系，目前最新的編成與建議售價分別是 英倫版 (新台幣 86.9 萬元起)、駕趣版 (新台幣 94.9 萬元起) 及駕趣享樂版 (新台幣 98.9 萬元起) 共 3 款。