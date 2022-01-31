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慶祝蝙蝠俠電影 3 月上映　Nissan Juke Kiiro 特別版限量 5,000 輛於歐洲推出

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-31 09:55:40

Nissan 近日在歐洲推出限量 5,000 輛的 Juke Kiiro 特別版，慶祝《蝙蝠俠》(The Batman) 電影即將在今年 3 月上映。

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Nissan Juke Kiiro
Nissan Juke Kiiro
Juke Kiiro 特別版是由 Nissan 歐洲設計團隊操刀設計，Kiiro 之名源於日文黃色之意，在外觀採用 Ceramic Grey 灰色烤漆，前保險桿下方、車門下方及後保險桿下方均使用檸檬黃色點綴，足踏來自頂級 Tekna 車型的 19 吋黑色烤漆鋁合金輪圈，而車外後視鏡蓋及車頂邊緣則加入漸層式紋路，C 柱飾條中則加入 Kiiro 字樣。

Nissan Juke Kiiro
Nissan Juke Kiiro
Nissan Juke Kiiro
Nissan Juke Kiiro
Nissan Juke Kiiro
Nissan Juke Kiiro
Nissan Juke Kiiro
Nissan Juke Kiiro
Nissan Juke Kiiro
Nissan Juke Kiiro
Nissan Juke Kiiro
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內裝方面，Juke Kiiro 採用黑色座艙搭配灰色人造皮革座椅，而座椅、中央扶手、儀錶台及門飾板等部位也加入黃色縫線來呼應外觀，中控台下方增加金屬銘牌來彰顯特殊車款身分。配備部分，Juke Kiiro 擁有 8 吋 NissanConnect 聯網娛樂系統、IEB 防追撞緊急煞車系統、P-IEB 行人防追撞緊急煞車系統 (含自行車偵測), ISA 智慧速限輔助系統、TSR 交通標誌辨識系統、LDP 車道偏離預防及修正系統及 BSW 盲點警示系統等。

Nissan Juke Kiiro
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Nissan Juke Kiiro
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Nissan Juke Kiiro
Nissan Juke Kiiro
Nissan Juke Kiiro
Nissan Juke Kiiro
動力配置方面，Juke Kiiro 維持採用 1.0 升直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎搭配前輪驅動，可選擇 6 速手排或 7 速雙離合器自手排變速系統，可輸出 114ps 最大馬力及 200Nm 峰值扭力。國內市場方面，總代理裕隆日產汽車選在 2020 年 11 月推出第二代 Juke 車系，目前最新的編成與建議售價分別是 英倫版 (新台幣 86.9 萬元起)、駕趣版 (新台幣 94.9 萬元起) 及駕趣享樂版 (新台幣 98.9 萬元起) 共 3 款。

Nissan Juke Kiiro
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