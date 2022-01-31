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58kWh/77.4kWh 電池搭配後驅或四驅　美規 2022 年式 Kia EV6 上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-31 09:55:40



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Kia 日前正式在美國市場推出 EV6 車系，編成分為 Light RWD、Wind RWD、Wind Dual Motor e-AWD、GT-Line RWD 及 GT-Line Dual Motor e-AWD 共 5 款，含運送的建議售價為 42,115~57,115 美元起 (約合新台幣 116.8~158.4 萬元起)。

Kia EV6
Kia EV6
Light RWD 車型採用 58.0kWh 容量的電池模組，搭配後軸 168kW 功率的電動馬達，可輸出 167hp 最大馬力，最大續航里程約為 373.4 公里；Wind RWD 及 GT-Line RWD 採用 77.4kWh 容量的電池模組，搭配後軸 168kW 功率的電動馬達，可輸出 225hp 最大馬力，最大續航里程約為 499 公里；Wind Dual Motor e-AWD 及 GT-Line Dual Motor e-AWD 採用 77.4kWh 容量的電池模組，搭配前軸 74kW 後軸 165kW 功率的電動馬達，可輸出 320hp 最大馬力，最大續航里程約為 440.9 公里。

Kia EV6
Kia EV6
Kia EV6
Kia EV6
配備方面，Light 擁有 19 吋鋁合金輪圈、12.3 吋數位儀錶、12.3 吋多媒體螢幕、HDA 高速公路駕駛輔助、手機無線充電及織布座椅等，Wind 升級亮黑色細節點綴、皮質包覆座椅、前座通風椅、重低音喇叭及 V2L 插座等，GT-Line 升級專屬外觀套件、變換車道輔助功能、RSPA 遙控智慧停車輔助系統等。

Kia EV6
Kia EV6
Kia EV6
Kia EV6
Kia EV6
Kia EV6
Kia EV6
Kia EV6
Kia EV6
Kia EV6
Kia EV6
Kia EV6
Kia EV6
Kia EV6
國內市場方面，EV6 最早於去年 (2021) 12/13 總代理台灣森那美起亞舉辦全新品牌識別發表會時首度亮相，接下來在今年 1/11 舉辦的媒體拍照會再度展出 GT-Line 實車，預計今年第二季將正式上市，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請鎖定。

Kia EV6
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