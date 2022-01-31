58kWh/77.4kWh 電池搭配後驅或四驅　美規 2022 年式 Kia EV6 上市

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Light RWD 車型採用 58.0kWh 容量的電池模組，搭配後軸 168kW 功率的電動馬達，可輸出 167hp 最大馬力，最大續航里程約為 373.4 公里；Wind RWD 及 GT-Line RWD 採用 77.4kWh 容量的電池模組，搭配後軸 168kW 功率的電動馬達，可輸出 225hp 最大馬力，最大續航里程約為 499 公里；Wind Dual Motor e-AWD 及 GT-Line Dual Motor e-AWD 採用 77.4kWh 容量的電池模組，搭配前軸 74kW 後軸 165kW 功率的電動馬達，可輸出 320hp 最大馬力，最大續航里程約為 440.9 公里。
配備方面，Light 擁有 19 吋鋁合金輪圈、12.3 吋數位儀錶、12.3 吋多媒體螢幕、HDA 高速公路駕駛輔助、手機無線充電及織布座椅等，Wind 升級亮黑色細節點綴、皮質包覆座椅、前座通風椅、重低音喇叭及 V2L 插座等，GT-Line 升級專屬外觀套件、變換車道輔助功能、RSPA 遙控智慧停車輔助系統等。
國內市場方面，EV6 最早於去年 (2021) 12/13 總代理台灣森那美起亞舉辦全新品牌識別發表會時首度亮相，接下來在今年 1/11 舉辦的媒體拍照會再度展出 GT-Line 實車，預計今年第二季將正式上市，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請鎖定。