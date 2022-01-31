EQS 領軍、純電大軍將來襲　台灣賓士宣布 Mercedes-Benz 2022 年度計畫

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台灣賓士今年將以電動化 (Go Electric) 作為年度目標，積極佈局電動子品牌 Mercedes-EQ 產品，預計於上半年引進純電旗艦車款 EQS，緊接著 EQE、EQB 及 EQA 也都會陸續進入台灣市場販售。回顧 2021 年，Mercedes-Benz 於 2021 年度掛牌數為 27,889 輛，在豪華進口車市場以近三成的掛牌市佔率成為豪華品牌榜首。除了廣受台灣消費者喜愛的休旅車 GLC、GLE 及豪華轎車 C-Class、E-Class、S-Class 之外，其中 G-Class 更在去年創下在台歷史銷售新高，總掛牌數超過 500 台。
在旗艦車款方面， Mercedes-Maybach 及 S-Class 掛牌超過 1,441 輛，另外廣受年輕族群喜愛的 Mercedes-AMG 從 35 / 45 車型到 GT 車型，則共以 3,619 輛創下掛牌數歷史新高。
Mercedes-Maybach 及 S-Class 掛牌超過 1,441 輛，顯示旗艦車款仍是層峰買家的指標性選擇。
Mercedes-AMG 從 35 / 45 車型到 GT 車型，在 2021 年以 3,619 輛創下掛牌數歷史新高。台灣賓士總裁畢立思 (Oliver Britz) 表示，2022 年 Mercedes-Benz 將積極佈局 Mercedes-EQ 產品陣容，上半年將率先引進旗艦車款 EQS，下半年後續導入 EQE、EQB 及 EQA。同步因應更多 Mercedes-EQ 車型上市，今年第二季全台授權經銷網絡將有 23 間展示中心、14 間授權服務廠及 14 座 DC 直流快充站一同站在 Mercedes-EQ 經銷服務，為品牌電動化發展做足準備。
除了實體建設外，台灣賓士也將串連線上及線下，以數位轉型提升服務品質。車主可藉由 OTA (Over-The-Air) 遠端更新技術與服務廠連線，自動執行召回改正措施或車載軟體更新等項目，並透過手機 Mercedes me connect APP 與車輛連結，即時掌握車輛狀態。
台灣賓士繼 2020 年引進 EQC 後，隨即面臨到疫情等不確定因素，經過兩年的籌備如今將迎來大量的純電化車款，顯示台灣賓士正式與 Mercedes-Benz 原廠策略接軌，邁入純電化的新紀元。