提供單一 2.0 柴油動力　2022 年式 Volkswagen Caddy 大量到港

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台灣福斯商旅最早於 2021 年 7 月正式在台灣市場發表現行第五代 Caddy Maxi 車系，初期提供 1.5 TSI Life 汽油與 2.0 TDI Life 兩款動力與車型，而 2022 年式雖然同樣維持兩個車型等級，不過編成上僅有單一 2.0 TDI 柴油動力選項，原有的 TSI Life 汽油則被 TDI Comfort 柴油取代。
配備部分 2022 年式維持全車系頭燈均採用 LED 光源的配置，足踏 215/55R17 胎圈組，並配有觸控式頭燈控制面板、Composition 8.25 吋觸控式影音系統、中控台觸控式快捷鍵等，安全配備方面也搭載 Front Assist 車前碰撞預警系統、AEB 自動輔助緊急煞車、前方行人監控、全速域 ACC 主動式車距調節巡航系統等等。
車色提供古銅金、晴空藍、璀璨銀、漠地棕、鋼琴紅、星空藍及鏡色灰共 7 款金屬漆，加上屬於珍珠漆的珍珠黑，以及素色漆的香草白，合計達 9 種選擇。尺碼部分，Caddy Maxi 的車身長寬高為 4,853x1,855x1,836 (mm)，軸距則為 2,970mm。
動力表現上，2.0 TDI 採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎，於 2,750~4,400rpm 間可輸出 122ps 最大馬力，於 1,600~2,500rpm 間可輸出 320Nm 峰值扭力，搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，創造出平均 20.2km/L 的一級油耗表現。
Volkswagen Caddy 近期受到疫情與晶片雙重衝擊影響產能減縮，導致 Caddy Maxi 於全球市場一車難求，如今新車終於陸續到港，滿足買家等待已久的需求。