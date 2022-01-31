3.5 升 V6 或 2.0 升直四渦輪?　大改款 Infiniti QX60 捕獲 !

我是廣告 請繼續往下閱讀
7Car<小七車觀點>日前獲得網友投稿，表示其在 68 快速道路上發現一輛身披偽裝貼紙的測試車，從車身線條與燈組特徵來判斷該車正是甫去年發表的全新大改款 Infiniti QX60。現行 Infiniti QX60 車系最早於 2012 年以 JX 車系於北美市場發售，並配合原廠全新的命名邏輯於 2014 年改稱 QX60。此次捕獲的 Infiniti QX60 為 Infiniti 原廠在 2021 年 6 月發表的第二代大改款車型，運用了大量的幾何造型所構成的面貌帶來較摩登的造型。
水箱罩尺碼較過往加大並將 Infiniti 字樣隱藏於外框下方中央，LED 頭燈造型修長，上方整合分段式日行燈，前保險桿也增加了帶有鏤空進氣口的下護板，同時二側進氣口面積也非常巨大。車身線條相當簡潔，輪拱及前後保桿以黑色鋼琴烤漆點綴，足踏 20 吋鋁合金輪圈，D 柱造型較前一代更直立，車尾配置貫穿式燻黑 LED 尾燈，保險桿兩側下方配置仿排氣尾管造型的銀色護板。
內裝一改雙層螢幕的設計，改採多層次設計的儀錶台與中控台，座椅採用劇院式排列的 7 人座設定，搭載 12.3 吋 Dynamic Meter Display 數位儀錶、10.8 吋抬頭顯示器及懸浮式 INFINITI InTouch™ 12.3 吋 Interactive Display 多媒體觸控螢幕，下方運用菱格紋皮質包覆搭配縫線設計，空調出風口面板刻意採用與飾板橫貫的造型，中控台則保留實體旋鈕，皮質座椅也大量採用菱格紋點綴。提供全景天窗、三區恆溫空調、電熱方向盤、冷熱通風座椅、17 支揚聲器 Bose 音響及座艙氣氛燈等豪華配備。
動力配置方面，QX60 於北美市場採用 3.5 升 V6 自然進氣汽油引擎，最大馬力為 295hp，峰值扭力為 366Nm，搭配 ZF 開發的全新 9 速自排變速系統，並可搭配 Intelligent All-Wheel Drive 智慧型四輪驅動系統。另外值得一提的是，於去年底發表的中國大陸市場規格，則換上 2.0 升 VC-Turbo 渦輪動力搭配 9 速手自排變速箱。
大改款 Infiniti QX60 國內上市時程仍在規劃當中，未來導入的動力規格是否會延續 3.5 升 V6 設定或者 2.0 升 VC-Turbo 渦輪動力，相信都會是車迷關注的焦點。大改款 Infiniti QX60 國內上市時程仍在規劃當中，未來導入的動力規格是否會延續 3.5 升 V6 設定或者 2.0 升 VC-Turbo 渦輪動力，相信都會是車迷關注的焦點。而裕隆日產在確認上市時間後，也會透過社群媒體公布更多詳細資訊，屆時 7Car<小七車觀點>將會持續追蹤。
※感謝網友 Andy Hsu 投稿