Citroën C5 Aircross No.012 ---- 雨刷使用感受

我是廣告 請繼續往下閱讀
C5 Aircross 屬於 SUV 車型，因此除前擋風玻璃配置雨刷外，後擋風玻璃也有配置。前擋風玻璃部分，左側雨刷為 28 吋，搭配右側 16 吋以類同心圓的方式刷動，原廠即採用軟骨設計。而後擋風玻璃雨刷採用中央固定的方式進行類半圓形刷動。
操作開關方面，C5 Aircross 的雨刷相關功能均整合於方向機柱右側撥桿當中，以前擋風玻璃而言，撥桿在標準的 0 狀態為關閉，向下撥動可開啟雨滴感應自動刮除功能，向上波動至 Int 可啟動間歇刮除功能，撥動至 1 則為正常速度刮除，2 則為高速刮除，向內側拉動撥桿則可啟動噴水清洗功能。
後雨刷部分，在操作上是透過撥桿右側的旋鈕，預設的 0 代表關閉，往上轉動至第一段則啟動間歇刷除，第二段則為噴水清洗。值得一提的是，C5 Aircross 方向機柱右側撥桿除了可操控前後擋風玻璃雨刷功能外，按一下撥桿外側按鈕可切換行車電腦的旅程顯示，長壓 2 秒則可歸零該段里程記錄。
實際感受方面，C5 Aircross 在雨中的刮除效果可以接受，然而前擋風玻璃雨刷不支援細分多段的間歇調整，在毛毛雨路況行駛時，切換至 Auto 仍會過快，易導致玻璃上的水滴還不多時，雨刷即來回刮除，駕駛只好自行啟閉雨刷來控制速度，稍嫌不便。
本週使用情形方面，C5 Aircross 自前一次加滿 95 無鉛汽油後，主要均由小七哥本人在台北市區駕駛，作為日常代步、通勤及公務往返等用途，假日則行駛部分快速道路，累積行駛約 377.4 公里後再添加 42.68 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 8.843km/L。