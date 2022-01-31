【油價公告】中油、台塑宣布明(31)日起國內汽油、柴油不調整
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2022-01-31 09:55:40
台灣中油台灣中油公司宣布自明 (31) 日凌晨零時起汽、柴油均不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升26.5元。
台灣中油表示，本週受俄羅斯與烏克蘭邊境軍事緊繃、美國擬部署8,500名美軍進駐東歐協防北約等因素影響，導致油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.97美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.114元，國內油價依公式計算漲幅為1.23%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.7元及2.3元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)並啟動油價平穩措施，汽、柴油每公升各共吸收0.5元及1.9元。另為配合政府春節期間物價穩定政策及減輕民眾負擔，國內汽、柴油依「上漲不調、下跌調」的原則辦理，汽、柴油各再加碼吸收0.2元及0.4元，合計汽、柴油各共吸收0.7元及2.3元。明(31)日汽、柴油不予調漲，2月14日起則恢復機制調整。
台塑石化台塑石油表示，受到俄羅斯與烏克蘭情勢緊張，以及阿拉伯聯合大公國遭葉門胡塞武裝組織襲擊等地緣政治風險提升影響，促使本週國際油價續漲。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2022年1月24日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.6元/公升，柴油批售價格0.2元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。