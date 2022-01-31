來自達卡越野車的基因　Toyota Land Cruiser 300 GR Sport 國內新車實拍

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Toyota Land Cruiser GR Sport 為車系的旗艦版本，雖然同樣是以運動化車型掛帥，不過並非著重於性能數字上的提升，而是更強調實際的越野表現。原廠開發 GR Sport 車型便是根據 Dakar Rally 越野車手的回饋意見所開發而成，未來也將以量產車的基礎參加 2023 Dakar Rally 拉力賽。
在外觀方面，Land Cruiser GR Sport 以一般車型為基礎加入專屬空力套件，包含重新設計含有斗大的“TOYOTA”字樣的水箱護罩，內部以黑色網格狀取代鍍鉻飾條，並施以一道銀色飾條與 LED 頭燈切齊；前保險桿下方的氣壩線條與標準版不同，以適應更嚴苛的地形，同時直接透過黑色防刮材質營造更加粗曠的感受；在車側方面，配置 GR Sport 專屬六幅 18 吋黑色鋁圈、輪拱未施烤漆，另於門把、後視鏡外蓋、字標、廠徽等處施以黑色烤漆處理；車尾部分，同樣採用專屬保桿設計，並和車頭一樣下方都配有銀色防撞護板。
GR Sport 以一般車型為基礎加入專屬空力套件，包含重新設計含有斗大的“TOYOTA”字樣的水箱護罩，內部以黑色網格狀取代鍍鉻飾條，並施以一道銀色飾條與 LED 頭燈切齊。
後視鏡外蓋採用黑色烤漆處理，下方也有 GR 徽飾。
GR Sport 車型專屬六幅 18 吋黑色鋁圈，輪拱以原始黑色塑料呈現。
Toyota 廠徽採用黑底設計。
內裝方面，在維持既有的鋪陳設計之下，GR Sport 車型選用黑色頂篷，並可以選擇全黑或者黑/紅色的皮質座椅；三幅式方向盤上造型保持不變，不過下方採用類碳纖維飾條與 Gazoo Racing 標誌點綴，其他包含 12.3 吋多媒體娛樂系統開機顯示、智慧鑰匙和頭枕上也都有 GR 標誌，中控台、門板和方向盤上也都透過類碳纖紋路來提升熱血氣息。
由於 Land Cruiser 各地市場車型的規格配備不盡相同， 科威特規格 GR Sport 車型於定位於 VX-R 車型以下，但配備仍較先前介紹的 GX-R 等級豐富，諸如四區恆溫、7 吋行車資訊幕、雙前排加熱/通風座椅、14 顆喇叭 JBL 音響系統等都是該車型的標準配置，越野系統方面也提供 Crawl Control、Turn Assist Function 等，而 GR Sport 獨有的 E-KDSS 電子動態懸吊系統亦是標準配備清單內，該系統可以根據每顆車輪的接觸地面的情況個別調整動力分配，消除碎震並強化桶身上下吸收擺動的阻尼，增進市區行駛的穩定性。
本次引進的 GR Sport 車型配置 7 吋行車資訊幕。
GR Sport 引擎啟閉鍵。
前排座椅頭枕繡有 GR Sport 標誌。
第二排座椅採用三顆獨立頭枕，並未像前排具備 GR 字樣。
越野性能表現方面，新一代 Land Cruiser 300 採用經過輕量化工程的 GA-F 平台車架，保有傳統分離式階梯大樑設計，除了標準搭載前後電子差速器之外，GR Sport 車型亦將 E-KDSS 電子動態懸吊系統納入標準配備清單內，該系統可以根據每顆車輪的接觸地面的情況個別調整動力分配，消除碎震並強化桶身上下吸收擺動的阻尼，增進市區行駛的穩定性。
本次引進的 GR Sport 車型第三排座椅採用電子式收納，倒平後後行李廂底板可完全平整化。
GR Sport 車型標準配備 E-KDSS 電子動態懸吊系統，該系統可以根據每顆車輪的接觸地面的情況個別調整動力分配，消除碎震並強化桶身上下吸收擺動的阻尼，增進市區行駛的穩定性。
動力單元方面，Land Cruiser 300 全車系提供 3.5L 汽油或 3.3L 柴油雙渦輪 V6 引擎，搭配 Direct Shift-10AT 十速自排變速箱，以本次從科威特引進的規格來看，汽油車型可發揮 409hp / 5,200rpm 與 66.3kgm / 2,000~3,600rpm 的性能表現。
在全球缺車的情況之下，終極汽車引進 Land Cruiser 300 車系的終端價格雖然已經能夠與豪華品牌的中大型休旅看齊，不過多金買主或者玩家來說，GR Sport 車型更能展現獨特車款的價值與吸引力。