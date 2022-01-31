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時序接近新年，天氣也越來越寒冷，亞東醫院小兒部陳家駿主任提醒家長，過敏兒有三大天敵：氣喘、皮膚過敏以及過敏性鼻炎，恰好都是過年期間最容易碰到，因此在照護上更需要注意。
氣喘：
年假期間外出出遊，濕冷的空氣或是外宿時棉被潮濕有霉味可能引發氣喘發作，同時因夜間因溫度低，好發夜咳或是喘鳴，室外可帶口罩、室內適時開啟暖氣，減少吸進濕冷空氣的機會。
皮膚過敏：
冬季易導致皮膚乾燥，輕則引發搔癢感，嚴重時會造成濕疹或是異位性皮膚炎發作。陳家駿醫師提醒家長應使用乳液至少一天兩次以上，加強皮膚的保濕，可以有效降低搔癢或濕疹的狀況。
過敏性鼻炎：
夜間或清晨的低溫讓鼻子過敏控制不佳的孩童，有打噴嚏、流鼻水、嚴重鼻塞呼吸困難，甚至影響晚上睡眠及白天學習專注度等症狀，萬萬不可輕忽！
過年期間醫院大多暫停門診服務，然秋冬是過敏好發季節，除了要控制色彩繽紛零食、冰冷飲料或油炸食物的攝取，也一定要遵循醫囑，切莫因沒藥就自行停藥，如家長有實體門診就醫疑慮，穩定拿慢箋的孩子可透過亞東醫院遠距門診就醫，也可以隨時查看孩童狀況，確保病情穩定。
秘訣二：居家運動 脂肪不堆積
長達 9天年假，不論是出遊、返鄉或宅在家總難抵擋美食的誘惑攝取過多熱量，此時若無法適度運動，身上的脂肪就會越堆越多，造成肥胖。
根據國民健康署的調查顯示，多數民眾身體活動量不足，成人只有一半達到足夠的活動量，長者甚至僅三分之ㄧ達標，因此亞東醫院復健科楊凱傑醫師提醒民眾，過年期間，除了正常作息、健康飲食，更要記得運動，每個小時起身活動筋骨，放鬆之餘也要維持身體健康。
但疫情延燒，現在外出運動都需要配戴口罩，許多民眾好奇「戴口罩運動會不會有問題？」，亞東醫院復健科楊凱傑醫師解釋運動時配戴口罩，雖然會感覺呼吸阻力較大，但不會對生理指標造成太大的影響，除罹患心肺疾病的患者，建議先與主治醫師討論合適的運動方式。
亞東醫院復健科楊凱傑醫師以及復健科方馨職能治療師與民眾分享五個簡單的居家運動，只需要一個穩固的椅子就可以進行：
▲動作一（坐姿伸膝）
1.坐在椅子上，腳底平踩在地面，一隻腳足尖朝上，大腿伸直，雙手向前平舉與肩膀同高。
2.視肌力情況調整秒數，一邊20~30秒然後換邊，做3~6組。
3.大腿前側肌肉用力，腹部收緊，保持呼吸。
4. 若動作太難，可將雙手自然垂放，或輕扶椅子兩側。
▲動作二（坐姿抬腿）
1.坐在椅子上，一隻腳踩在地面上，一隻膝蓋彎曲輕輕抬高（大約在肚臍位置），雙手向兩側平舉至肩膀同高。
2.視肌力情況調整秒數，一邊20~30秒然後換邊，做3~6組。
3.大腿前側肌肉用力，腹部收緊，保持呼吸。
4.若動作太難，可將雙手自然垂放，或輕扶椅子兩側。
▲動作三（直腿後抬）
1. 雙腳與肩同寬，身體站直，手扶在椅背上，臀部肌肉收緊將大腿向後抬起。
2.可視個人肌力情況調整，一邊20~30秒然後換邊，一邊做3~6組。
▲動作四（向上伸展）
1. 兩手手掌交叉，掌心向上伸展，背脊打直，感覺到緊繃時停止。
2.維持姿勢，配合呼吸，維持10秒後休息。
▲動作五（左右伸展）
1.兩手手掌交叉，掌心向上伸展，身體向側邊彎曲，感受到緊繃時停止。
2.一邊進行10秒後，換另一邊。
雖然疫情暫時未停歇，但是民眾依然可以透過遠距門診以及居家運動，平安健康的過虎年，迎接嶄新的開始。
資料來源：健康醫療網 亞東醫師兩秘訣：遠距醫療與居家運動 健康平安過虎年
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