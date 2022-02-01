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Mazda 與 Toyota 美國合資工廠的首款作品　Mazda CX-50 正式開始量產

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-02-01 09:55:40

Mazda 近日開始於美國阿拉巴馬州的 Huntsville 的 MTM (Mazda Toyota Manufacturing, U.S.A., Inc.) 合資工廠開始量產甫於去年 11 月發表的 CX-50 跨界休旅車，預計今年春季正式上市。

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Mazda CX-50
Mazda CX-50
外觀方面，CX-50 同樣擁有品牌家族的 Kodo 設計，圓潤、修長的車身輪廓賦予動態姿態，向左右外擴的葉子板也更增添越野運動的元素。據原廠所述，為了滿足車主戶外活動，車輛的高度和長度大小適中，同時增強了車頂縱樑和 B 柱門框的剛性，非常適合裝載或固定一般常見的戶外設備，例如車頂行李箱等配置。

Mazda CX-50
Mazda CX-50
內裝方面，CX-50 與 Mazda 現售的其他車款相似，整體佈局以駕駛為中心，採用極簡化的日式精緻風格，出風口為直立式設計，搭配混合材質皮革、車縫線等元素營造優異的質感氛圍。此外，CX-50 也配有最新的全景式天窗，在戶外休閒時更能貼近大自然。

Mazda CX-50
Mazda CX-50
動力配置方面，原廠表示 CX-50 將搭載 Skyactiv-G 2.5 自然進氣引擎或 Skyactiv-G 2.5 Turbo 引擎，搭配 6 速手自排變速箱，整體設定應與現行的 CX-5 無異。不過未來幾年內，原廠也說明 CX-50 還將提供電動化版本，其中包含現行最常見的油電混合動力。

Mazda CX-50
Mazda CX-50
CX-50 為 Mazda 在 MTM 生產的第一款車型，Toyota 生產的第一款車型則為美規 Corolla Cross。Mazda 與 Toyota 的美國合資建廠計畫定案於 2018 年初，當時雙方指出，Toyota 在北美市場佔全球總銷量的 1/4，約有 36% 的獲利來自北美市場，而 Mazda 亦有 1/3 的獲利仰賴北美市場 。該廠於 2019 年 4 月開始興建，每年最高將可生產 15 萬輛 Mazda 跨界休旅及 15 萬輛 Toyota SUV 產品，進一步就近滿足北美市場消費者的需求與喜好。

Mazda CX-50
Mazda CX-50
Mazda CX-50
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