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品牌第二號新成員　Gordon Murray T.33 限定 100 台登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-02-01 10:55:40

前 McLaren F1 車款首席設計師 Gordon Murray 所成立的 Gordon Murray Automotive (GMA) 超跑品牌在 2020 年推出首款 T.50 超級跑車後，即宣布旗下至少會有 3 款作品。官方日前也依照計畫，發表了全新 T.33 車款以及相關規格數據。

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相較於 T.50，新推出的 T.33 雖然車格定位較低，但在性能與各項設計上仍屬於頂級超跑的範疇。從外觀設計來看，T.33 並未採用誇張銳利的空力套件組，但從低扁的車身、圓滑的車身線條，依舊可以看出追求高速低風阻的表現。車頭兩側的頭燈沿著輪拱曲線隆起，車頂則與 T.50 相同配有進氣孔設計。來到車尾，延續 T.50 的家族化左右雙環 LED 燈組，中央設計主動式尾翼，於高速時打開可額外提供更強大的下壓力。

車內鋪陳方面，T.33 採用標準的雙人座設定，駕駛導向的中控台並無過多的功能鍵，儀錶板採用單環式搭配兩組螢幕所組成，精簡且集中的按鍵都是要讓駕駛專注於前方路況，享受最純粹的駕馭。

動力方面同樣是採用由 Cosworth 開發的 3.9 升 V12 引擎，不過官方公布 T.33 最大出力下修至 615ps / 10,500 rpm，引擎轉速上限也調整至 11,000rpm，最大扭力為 46kgm / 9,000 rpm，變速箱則採用 X-Trac 6 速手排系統，另外也提供換檔撥片選配。官方公布 T.33 的建議售價約落在 137 萬英鎊，預計在 2024 年第一季開始交車，與 T.50 同樣限定 100 台，並採專屬客製化服務。

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