汽油與插電動力先上、柴油稍晚推出　全新 Volkswagen T7 Multivan 於英國市場展開接單

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入門的 Life 等級搭配最大馬力 135ps 的 1.5 TSI 汽油引擎之建議售價為 43,160 英鎊起 (約合新台幣 161.2 萬元起)，配備 16 吋鋁合金輪圈、7 人座椅、數位儀錶板、10 吋多媒體螢幕、Front Assist 車前碰撞預警系統及 Lane Assist 車道維持及偏移警示系統。
中階的 Style 車型搭配短軸與最大馬力 204ps 的 2.0 TSI 引擎之建議售價為 58,130 英鎊起 (約合新台幣 217 萬元起)，配備在 Life 等級的基礎上增加 IQ.LIGHT LED 矩陣式頭燈組、Discover Media 導航系統、Park Assist 自動停車輔助系統、電動側滑門、感應式電動尾門及 17 吋鋁合金輪圈。
高階的 Energetic 等級僅可搭配擁有 218ps 綜效最大馬力的 1.4 TSI eHybrid 插電式油電動力，建議售價為 59,515 英鎊起 (約合新台幣 222.3 萬元起)，配備在 Style 車型的基礎上升級 harman/kardon 音響系統、深色隱私車窗、18 吋鋁合金輪圈及全景電動天窗。而長軸 Energetic 車型的建議售價則為 60,865 英鎊起 (約合新台幣 227.3 萬元起)。
全新 T7 世代 Multivan 是在去年 (2021) 6 月登場，原廠於同年 10/1 正式於德國漢諾威工廠開始量產，台灣福斯商旅預計 2023 年時才會導入 T7 Multivan 車系。