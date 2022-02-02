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衛生福利部南投醫院中醫科賴卉蓮醫師指出，蕁麻疹即中醫所謂「風疹」，是身體的一種過敏反應，主要發作於皮膚，發作時可見皮膚上出現膨起的疹塊，伴有紅腫熱癢的感覺，搔抓後可能越抓越癢、越冒越多，通常在一段時間後就會自行消退，隔一段時間又再發作。
此外，依據病程長短，有急、慢性之分，急性蕁麻疹與藥物、飲食、感染或接觸其他過敏原引起，病程通常不超過六周；若蕁麻疹反覆發作超過六周以上者即為慢性蕁麻疹，大多找不到發病原因，少數可能與自體免疫疾病相關。
中醫治療蕁麻疹 耳穴按摩也能緩解
在蕁麻疹治療上，西醫臨床第一線用藥為抗組織胺；第二線除了加重抗組織胺的劑量外，有必要時使用類固醇。賴卉蓮醫師認為，造成蕁麻疹的原因多是體質免疫力差、氣血虛弱，受到外邪侵犯、飲食不當或情緒變動過大，導致體內陰陽氣血失調引起的過敏反應，可依證型辯證施治。
除了一般中藥內服之外，也可用耳穴按摩方式減緩皮膚癢不適症狀，常用的耳穴有風溪、內分泌、神門、肺、心等穴。
飲食忌口避辣 勿著緊身衣物
想要蕁麻疹好的快，生活習慣的調整也很重要。賴卉蓮醫師建議，飲食方面須避免容易誘發蕁麻疹的食物，如辛辣重鹹的食物、甲殼類海鮮（蝦、蟹、貝類等）、發酵食品（醃菜類、優格優酪乳、酒精飲品等）、堅果類（包含花生）、咖啡因（咖啡、茶、巧克力等），也要避免吃到不新鮮的食物。
除此之外，也應該減少對皮膚的刺激，如穿著寬鬆衣物、不戴過多首飾、洗澡水溫勿過熱等，最重要的是癢的時候盡量不要抓，並維持規律作息，保持心情放鬆，找適當的紓壓管道都有助於改善蕁麻疹。
資料來源：健康醫療網 「蕁麻疹」小心愈抓愈癢！ 中醫耳穴按摩助緩解
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