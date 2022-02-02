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台灣失智症協會徐文俊理事長表示，失智者因認知功能障礙以致對環境改變的調適比一般人弱，因此，過年期間產生令家屬困擾的行為反應是可以預期的。家屬及親人要常常相互提醒，體諒失智者是生病了，包容失智者的脫序行為，千萬不要糾正或爭辯，多順著失智者、了解他們的需求、多多鼓勵讚美他，以活動或美食轉移注意力，才能化險為夷。
預先安排好過年期間活動 家人輪流陪伴失智者
這次過年因碰到部份疫情，家屬與失智者待在家的時間可能比較多，發生衝突機會相對比較大。湯麗玉秘書長表示，許多失智者平時規律參加社區活動，以致過年時失智者也吵著要上課，造成家屬極大困擾，因此可請家屬們與失智者一同散步、打麻將、唱卡拉OK、下棋、寫春聯、包紅包、準備年菜等。
另外，孫輩是引導失智長輩的得力助手，家人可多安排祖孫同樂活動。
別考失智者 隨時留意失智者情緒
失智者過年時回到老家或見到熟悉的親人可能會很開心，但也可能出現不認得親人。這時親友應主動向失智者自我介紹，避免用猜猜我是誰的方式來「考」失智者，並隨時留意失智者的情緒反應，當失智者出現不安情緒時，減少人及環境刺激，安排安靜及舒適空間，讓熟悉的照顧者來安撫其情緒，讓失智者做喜歡的活動以轉移注意力。
年節期間為走失高峰 外出應時刻陪同
此外，湯麗玉秘書長提醒，年節期間是失智者走失的高峰，因此帶失智長輩外出時，應安排兩位以上家人陪同，相互支援以降低走失風險；出門前先拍下當日失智者照片，並在其衣服及背包放置聯絡資料，以利走失協尋之用，亦可準備緊急連絡卡、愛心布標、愛的手鍊、衛星定位器等預防走失工具。
值得注意的是，家屬應隨身帶著失智者的診斷証明或身心障礙証明，當失智者不小心沒戴口罩將被開罰時，可提出說明。
資料來源：健康醫療網 家有失智者如何過好年？ 專家提「春節叮嚀」
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊