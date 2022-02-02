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社區裡住著兩位奶奶，楊奶奶和蔡奶奶，兩位長輩身體健朗，行動自如、家境小康，晚年不需為金錢煩惱，她們的成長背景、家庭狀況相似，然而卻反映了兩種不同的晚年生活。
同樣背景 生活寫照卻大不同
楊奶奶和蔡奶奶是好朋友，住在同一個社區好多年了，還一起參加社區排舞班，固定和一群老伙伴跳舞，運動後相約吃早餐，興致來了還會在公園野餐。楊奶奶經常精神抖擻，笑口常開，把自己的生活安排得妥當，選擇自己感興趣的活動參與，諸如長青歌唱班、進香活動，還嘗試學習新事物：報名攝影班，學習用類單眼相機拍照。其他時間則處理家務，偶爾和孩子們到外聚餐、逗逗孫子女。
蔡奶奶則是經常面露疲憊，表現匆忙，譬如朋友聚餐時不時姍姍來遲或早退，因為要趕回去煮飯。大夥聊天時常常唉聲嘆氣，抱怨自己很累，要料理家務、協助先生的公司管帳，抱怨媳婦懶惰，不僅不幫忙分擔家務，還要她接送讀國小的孫子女。令蔡奶奶心酸的是，她付出如此多，家裡的人卻鮮少感謝她，反而抱怨連連。
找到老年生活的平衡點 造就幸福的老年
其實，蔡爺爺的工作有員工協助，成年孩子們會負擔家務與照顧孫子女，蔡奶奶是可以不用如此辛苦的，只是蔡奶奶不敢、也捨不得放下權力與責任，為自己招攬太多事情，沒有考量65歲後，體力、身體靈敏度與做事情的效率會自然減退。蔡奶奶尚未找到老年後生活的平衡點，也還沒有規劃與安排期待的老年生活，似乎仍習慣以過去中壯年時的生活方式過著生活。
各位讀者想像過自己的老年生活嗎？您期待的老年生活是什麼樣子的呢？如楊奶奶般開心、閒適，還是如蔡奶奶般辛苦、疲憊？世界衛生組織（World Health Organization，以下簡稱 WHO）近年不斷提倡健康老化，「健康老化」意指發展並維持「生活機能」（Functional ability）之過程，而有健康的生活機能便能夠造就幸福的老年。為達到健康的生活機能，以下五個面向需要努力，包含：
1. 維持基本生活需求，即食、衣、住方面獲得基本滿足。
2. 具行動能力，能夠去想去或需要去的地方。
3. 建立與維持人際關係，持續與他人有正向互動。
4. 持續學習，吸收新知。
5. 社會參與及貢獻，參與家庭或社會活動，並提供能力所及的付出，獲得歸屬感與成就感。
蔡奶奶為例，已經滿足的部分有維持基本生活需求、具行動能力，以及持續學習，但在建立與維持人際關係、社會參與及貢獻這兩部分可以再做些調整。蔡奶奶與家人的關係較緊張，若能減少一些不屬於自己的工作，像是由員工管帳，蔡奶奶只要進行最後核對，不須全部親力親為；由子女負責孫子女的照顧，蔡奶奶偶爾支援。如此，減少疲憊與抱怨，進而增加與家人間的正向互動與成就感，更能接近「健康老化」的目標。
各位讀者，您期待自己以健康、正向的態度面對自然老化嗎？您期待自己邁入老年後，能夠怡然自得嗎？不妨參考WHO的建議，開始思考自己現在可以如何準備，以實際行動謀畫一個您想要的老年生活吧。
文章來源：https://mental-health.gov.taipei/News_Content.aspx?n=82A4603D79803911&sms=F699D0A0E5E848C2&s=EE3829123AA7037D
資料來源：健康醫療網 老年生活怎樣才能幸福？ 達到「健康的生活機能」
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊