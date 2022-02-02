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有些人認為牙刷定時「清潔」很重要，美國克里夫蘭醫學中心釐清，坊間流傳方式包含將牙刷放到洗碗機或假牙清潔機內、用肥皂清洗牙刷刷毛、放到冷凍庫或放入滾水中，其實這些都沒有太大意義，不如養成不跟他人共用牙刷，及定時更換牙刷的好習慣。
刷毛分岔立刻換 沒分岔、扁塌最久3個月換一次
知名牙醫診所陳福樂醫師表示，牙刷的更換頻率沒有硬性規定，需依照每個人的使用情況而定。有些人刷牙很用力，牙刷刷毛使用不到一個月就分岔，應馬上更換；而有些人刷牙輕、時間短，牙刷刷毛不容易分叉或扁塌，進而更容易忽略牙刷換新的重要性。
陳醫師建議，最久最久3個月內一定要更換牙刷，因為口腔內本就含有多種細菌，使用久的刷毛上更是容易殘留，加上浴室是較潮濕的環境，容易造成多種細菌滋生，反使拿來清潔口腔的牙刷成了病菌的溫床。
配合正確刷牙方式 維持口腔環境衛生
民眾除定期更換牙刷之外，更重要的是要使用正確的方式刷牙。陳醫師說明，刷牙時以兩、三顆牙齒為單位，注意刷毛與牙面成45度~60度，並涵蓋一部分牙齦，刷上排牙時刷毛略呈仰角，刷下排時刷毛略向下，輕輕地定點上下或旋轉刷，至少各刷10次，再把鬆動的牙垢往咬合面刷，咬合面則是以前後來回的方式清潔。除了使用牙刷刷牙外，牙齒與牙齒間的鄰接面與牙縫部位，也應該使用牙線或牙間刷才能徹底清潔乾淨。
另外，挑選牙刷時也可注意刷毛不要太硬，儘量挑選刷頭較小之牙刷。適合的牙刷加上正確刷牙方式，可有效改善口腔環境衛生，協助減緩牙齦腫痛、出血情形。
參考文章：
Cleveland Clinic healthessentials-4 Tips for a Clean Toothbrush
資料來源：健康醫療網 過年才來除舊布新 你知道牙刷也要定時更新嗎？
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