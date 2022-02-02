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作法：一手輕壓下巴一手輕扶頭部後上方，下巴向下向後緊縮，此時會感覺頸部後側些微緊繃感，但須注意不是做點頭動作！維持動作10秒後再慢慢放鬆，重複上述動作10次。
物理治療師叮嚀：
不可憋氣，做此動作時身體放輕鬆，可配合照鏡子，確認頭頸部位置均保持正直而非向前或向後傾斜。
2.坐姿軀幹旋轉
做法：下半身坐在椅子上固定不移動，上半身向後旋轉至最大角度，雙手拉住椅背，維持動作10秒，放鬆後換身體向右旋轉。兩側動作各重複5次。
物理治療師叮嚀：
不可憋氣，呼吸平順，身體放輕鬆。
3.肩部與胸部後背伸展運動
做法：站姿下雙腳微寬於臀部，將雙手向後方伸直，十指互扣，手向上抬離背部，軀幹盡量向前挺胸來牽拉前胸肌肩部，數20秒後再放鬆，連續十次。
物理治療師叮嚀：
不可憋氣，呼吸平順，身體放輕鬆。
4.站姿軀體側彎
做法：左手插腰，身體向左側彎，將右手舉起貼齊耳多輕輕向左側壓，此時應感到軀幹右側有些微緊繃感，維持10秒再慢慢回復立姿；換手、向右側彎，重複上述動作5-10次。
物理治療師叮嚀：
不可憋氣，呼吸平順，身體放輕鬆，依自己能力許可來調整伸展的緊繃感，切勿勉強。
5.下肢前弓後箭
做法：雙手扶著穩定物，眼睛直視前方，右腳在前左腳在後，呈前弓後箭姿勢，此時左腳應有些微緊繃感並數20秒，放鬆後換左腳在前右腳在後，兩腳動作各重複5次。
物理治療師叮嚀：
不可憋氣，呼吸平順，身體放輕鬆，依自己能力許可來調整伸展的緊繃感，切勿勉強。
（文章授權提供／徐子銘 物理治療師）
資料來源：健康醫療網 過年攤在家 這些居家運動做起來
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