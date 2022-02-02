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拇指兩條肌腱的發炎進一步造成手腕外側（拇指側）的疼痛，有些人會伴隨痙攣、壓痛、灼熱感以及腫脹，嚴重時甚至會有抓握困難的現象發生。拇指和手腕的活動往往會使疼痛加劇，有些人疼痛會傳遞到到拇指或前臂。
媽媽手的成因與好發族群
目前醫界對於媽媽手的成因尚未有定論，國外的研究發現腕部反覆彎曲或活動的工作（例如，轉螺絲、數鈔票或大量使用滑鼠）可能是好發原因 ，而反覆腕部活動也與許多家事相關（例如，抱小 孩、切菜、擦洗物品、搬重物、園藝、收割和除草等）。統計結果顯示女性也比男性更為常見，時常會發生在懷孕期間或是懷孕生產過後的新手媽媽。因為與做家事相關和好發於媽媽，正是狄奎凡氏症被稱作媽媽手的主要原因。
媽媽手的診斷
媽媽手以往是根據病史和理學檢查在臨床上 診斷出來的，臨床有些疾病可能會與媽媽手有相 似的表現（例如、拇指關節炎與周邊神經壓迫等），但隨著醫療儀器的進步，在復健科診間，可以透過超音波檢查來確診是否為媽媽手，超音波可以即時觀察滑囊旁邊是否因積水而腫脹，或是有急性發炎的現象。
治療方式
1. 休息與配戴副木
急性期可透過休息以減緩發炎症狀，治療師會依病人的手製作合適的副木，將發炎的拇指擺位在放鬆的姿勢，減少患部出力的動作。
2. 藥物治療
消炎止痛藥有助於減輕疼痛並抑制患處的發炎現象。
3. 物理治療
物理儀器治療可減輕炎症和疼痛並促進癒合：超音波、短波、低週波與雷射。
4. 注射治療
超音波導引注射低劑量類固醇在發炎的肌腱周遭，可以抑制急性的發炎，但因較具侵入性，有些醫生會建議上述三種保守治療無效後才考慮注射。
文 / 何韋德 國泰綜合醫院復健科醫師
文章來源：https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/241.pdf
資料來源：健康醫療網 邊做家事、邊顧小孩 當心「媽媽手」痛起來要人命
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊