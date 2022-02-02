我是廣告 請繼續往下閱讀
翁子恆醫師、簡乾証醫師表示，正常的眼睛表面有一層淚膜，經由眨眼的動作而均勻分布，覆蓋在眼角膜及結膜上，形成一個潤滑保護膜。由外而內又可分為三層，分別是脂質層、水層與黏液層，也因此可以將乾眼症分為三類
（1） 缺水型：當淚腺無法產生足夠的水分，會出現水層缺乏型乾眼症，常見於風濕免疫相關的乾燥症患者。
（2） 缺油型（較常見）：當淚膜中的脂質層不足，水分蒸發速度較快時，為脂質缺乏型乾眼症，也稱為過度蒸發型乾眼症，常見於瞼板腺功能障礙患者。
（3） 缺黏液型：當淚膜中的黏液層缺乏時，淚膜無法均勻平鋪於眼球表面，亦會造成乾眼症狀。
而經國內外研究顯示，多數乾眼症患者常合併上述不只一種型別，又稱「混合型乾眼症」，故如何仔細檢查分析並對症下藥，才是治療乾眼症之精要所在。
眼睛缺乏油脂？ 認識「瞼板腺功能障礙」
翁子恆醫師、簡乾証醫師說明，瞼板腺是分布在眼皮（眼瞼）內部的一種皮脂腺體，主要功能是分泌淚膜中的油脂層，進而降低淚水從眼睛表面蒸發；而瞼板腺功能障礙就是當瞼板腺開口阻塞或發炎時，其分泌的油脂質或量異常，使淚膜快速崩裂，導致眼瞼炎症，併發乾眼症。
瞼板腺功能障礙常見症狀為灼熱感、眼睛癢、視覺品質下降、眼皮及結膜紅腫、早晨起床眼皮沾黏、睫毛根部四周出現皮屑等；其中油性膚質、酒糟鼻患者、年長者、眼周及寢具清潔不佳者導致眼瞼內蟎蟲增生，皆是好發族群。此外文獻指出，罹患自體免疫疾病，如紅斑性狼瘡、僵直性脊椎炎引起的乾燥症、長期服用抗憂鬱劑、降血壓藥和眼皮或角膜手術等，也較容易有瞼板腺功能障礙，為過度蒸發型乾眼症的主要原因。
改善不適症狀 乾眼症治療新利器
當瞼板腺無法正常分泌油脂時，就需醫療介入，翁子恆醫師、簡乾証醫師提到，目前新治療技術包含：
脈衝光乾眼治療（ Intense Pulsed Light）
透過在眼瞼周圍施打專為眼科設計的高固頻脈衝光來（1）產生熱效應，融化阻塞的脂質，疏通瞼板腺（2）封閉眼瞼周圍的微細血管，減低發炎反應（3）刺激瞼板腺，提升瞼板腺分泌脂質的能力（4）改善瞼板腺微環境，降低局部發炎因子，活化瞼板腺功能，達到緩解相關乾眼症狀的作用，為乾眼症之進階療法。
熱脈動治療 （Thermal Pulsation Treatment ）
熱脈動儀器會穩定增溫，經由 12 分鐘42.5°C 脈動式擠壓，為眼瞼提供溫暖而適切的熱能，同時以電腦調控進行持續性眼瞼按摩，這種組合可軟化阻塞的腺體及疏通瞼板腺、促進腺體分泌新的脂質，避免阻塞造成的瞼板腺萎縮。經過一段時間的熱脈動治療後，腺體將能夠恢復其自然產生的淚膜油脂。淚膜中有足夠的脂質層，淚液就不會再蒸發太快，確保更健康的眼表。
原文作者：翁子恆醫師、簡乾証醫師
原文網址：https://enews.tsgh.ndmctsgh.edu.tw/edm/content_detail.aspx?eid=1787
資料來源：健康醫療網 ３Ｃ產品早晚用不停！ 小心乾眼症找上門
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊