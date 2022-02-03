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【彭彭】展望2022，我最期待的車是...

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-02-03 02:55:20

過完2021年迎接2022年，分享完去年印象最深刻車款後，接著就要跟大家聊聊今年我們最期待的車。在目前已知車款當中就屬Hyundai Ioniq 5與Kia EV6及Subaru和Toyota合作的BRZ/GR86。

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回顧完2021當然就是展望2022年，在新的一年將會有許多品牌陸續帶來自家新車，然而在眾多新車中我們也期待有哪些車款會讓我們印象深刻？

Hyundai Ioniq 5/Kia EV6

在眾多及已知車款中首先最讓人期待的就是裡外皆是最新設計與技術的Hyundai Ioniq 5與Kia EV6，雖然兩車有截然不同的造型，但都是搭載集團最新的E-GMP平台及配置58kWh/77kWh電池，除了擁有170hp和325hp最大馬力輸出外，更有4～500公里續航力和在240KW超高速充電下，只需18分鐘電力就能從10%充電至80%表現。此外採用集團最新的車艙格局也值得好好體驗，這部分我們也將於2月進行EV6的試駕，而不久後Ioniq 5也會接續登場。

EV6不論造型、車艙、電動系統等全都是Kia最新科技。
EV6不論造型、車艙、電動系統等全都是Kia最新科技。
很快的於2月時我們就要試駕EV6了。
很快的於2月時我們就要試駕EV6了。
Subaru BRZ/Toyota GR86

除了充滿未來感的電動車，另一讓人期待是不同品牌但卻是一同合作開發的Subaru BRZ與Toyota GR86，全新世代的BRZ與GR86搭載2.4升水平對臥引擎，雖沒有大家期望的渦輪增壓，但235hp最大馬力與25.5kgm扭力峰值還是讓人非常期待實際操駕感受。其中BRZ目前已開放預接並搶購一空與巡迴活動，相信不久後應該就能進行試駕，至於GR86雖採相同平台建構，但仍會如前代各自賦予不同個性，到時再來感受兩者之間的差異。

另一期待的就是Subaru與Toyota一同合作的BRZ/GR86。
另一期待的就是Subaru與Toyota一同合作的BRZ/GR86。
雖然依舊沒有渦輪，但235hp/25.5kgm最大輸出還是讓人期待。
雖然依舊沒有渦輪，但235hp/25.5kgm最大輸出還是讓人期待。
不知Toyota GR86與BRZ會有多大差異？
不知Toyota GR86與BRZ會有多大差異？
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