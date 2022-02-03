【鄭捷】展望2022，我最期待的車是...

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那群不再遙不可及的電動車
不意外，與許多車媒一致，2022即將上市的一海票電動車，絕對也是個人關注的最重點，特別是150～200萬元級別的電動車，過往幾乎全由Tesla Model 3所囊括(2021年Model 3足足賣出5607輛！)，而今年卻一次登場包括Toyota bZ4X、Kia EV6、Hyundai Ioniq 5以及Mini Electric在內等強將，再加上應該不會跨過200萬元門檻太多的Volvo XC40 Recharge以及BMW i4，接下來的電動車市場肯定熱鬧滾滾，就算設計與性能各有巧妙，依舊注定款款皆成話題！
Toyota Town Ace Van
扣除電動車，2022年國產市場也大有看頭，車迷最焦點的Honda HR-V以及Nissan X-Trail就不多說了，兩款都各自曾是品牌看板，大改款當然教人期待，但我卻更關注Toyota Town Ace的廂車版，姑且稱之Town Ace Van，理由是中華Verycay在此級距已稱霸太久，Town Ace車系實力必不可小覷，更重要的是受惠於較主要對手大上半號的尺碼，待廂車版Town Ace Van現身，勢必可換得更形闊綽的彈性空間，滿足無論頭家或者多功能用戶的各式需求，只是一般估計即便年底前公開，但實際上市或有可能已是2023年，究竟這款頗具K-Car意象的小廂車是否如想像討喜，可能還得多給點時間證明。
Nissan Z
醜話說在前，Nissan Z不見得2022年必能看得到，裕隆日產說是評估中，但我有信心至少貿易商不會放過這令人垂涎的日本跑車精神指標。還不是那復古卻又引人無盡誘惑的設計？車頭滿滿240ZX聯想，車尾活脫當代版300ZX意象，然後再配上3.0升V6雙渦輪增壓的400ps最大馬力，以及國外3萬5美元左右的起始售價，你說說，這車有沒有絲毫可能不讓本格派車迷趨之若鶩？
Porsche Boxster
再次強調，全新世代Porsche Boxster在2022年絕對不會出現，充其量只能期待更多消息浮現，但之所以如此在乎，扣除個人敞篷控癖好外，這車將成為品牌史上首款真正的電動跑車如此亮點更是令我期待，再加上電池與馬達搭配如何做到中置後驅特有的迷人魅力也教人著實好奇，無論屆時會以如何規格呈現，絕對都是車壇最強焦點！