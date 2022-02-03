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推動 Beyond100 策略追求氣候中和　Bentley 將自 2025 年起每年推出一款電動車

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-02-03 09:55:40



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Bentley 日前宣布最新的 Beyond100 品牌策略，將依循 Five-in-Five 計畫，在 2025 年起每年推出一款電動型。

Bentley
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對此 Bentley 投資 25 億英鎊來進行轉型，將英國 Crewe 工廠改造為數位化、高可變性、高價值的新世代 Dream Factory 夢想工廠，目標 2030 年前達成探中和，也要求全球經銷夥伴共同實現 2025 年探中和的願景，使品牌在 2030 年時達到生產線零氣候衝擊。

Bentley
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Crewe 工廠在 2019 年時即達成生產碳中和，接下來將透過減少用水、減少廢棄物填埋並在 2 年內將太陽能板自 3 萬片提昇至 4 萬片等作法，來進一步達到氣候中和。

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新車規劃方面， Bentley 今年將推出 Flying Spur PHEV 插電式油電混合版本，使品牌加上 Bentayga Hybrid 後擁有更完整的電動化戰力，目標在今年達成油電車款佔總銷售量 20% 以上的目標。至於純電動車款方面，則預告自 2025 年起，每一年均會推出一款新車。

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Bentley 於 1919 年創立，在邁入 100 週年之際推出了 Beyond100 品牌計畫，進行企業轉型與更新，隨著環保法規日趨嚴苛，傳統的層峰品牌也面臨將大排氣量引擎改為油電乃至於純電的過程，後續的發展值得關注。

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