Mopar 發表全新家用掛壁式充電器 滿足 Jeep 和 Chrysler 車主需求
隨著汽車產業朝向電動化轉型，基礎充電設施的需求也將越來越高。為迎合趨勢，隸屬 FCA 旗下的零件供應部門 Mopar 日前宣布推出全新的家庭掛壁式車用充電器，可提供 Chrysler Pacifica Hybrid 和 Jeep Wrangler 4xe 兩款車型使用。
7Car 小七車觀點
2022-02-03 09:55:40
Mopar 此次推出的 240V 家庭掛壁式車用充電器提供 Hard Wired、Plug-in 兩種規格，後者僅需將充電器附上的插頭插進家中的插座便可立即通電為愛車充電。
充電器的兩個版本都可以提供 32A/7.7kW 的功率，能夠在 2 個多小時內完成 Wrangler 4xe、Cherokee 4xe 和 Chrysler Pacifica Hybrid 的充電，對比標準的 Level 1 充電器快上 6 倍。充滿電後，Wrangler 4xe、Cherokee 4xe 則擁有 34 公里的純電續航力，Pacifica Hybrid 則可提供 48 公里。
功能性方面，此充電器還支持 WiFi，車主可以遠端監控車輛的充電狀態，透過網路可以線上操作停止或重新充電，並且可以透過排程充電來達成更智慧的電力補充方式，在低費率時間來充電降低補充能源的成本。