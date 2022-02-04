500 輛全數售罄　Bugatti Chiron 即將停產

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Chiron 在 2016 年日內瓦車展正式發表，接替 2005 年至 2015 年間生產的 Veyron 車系，其車名源於 1926 年至 1933 年間的 Bugatti 賽車手 Louis Chiron，紀念他獲得許多勝利。
在問世之後，Chiron 先後突破幾項記錄，2017 年 8 月時由賽車手 Juan Pablo Montoya 駕駛，於德國 Ehra-Lessien 高速環道創下 0-400-0km/h 僅需 41.96 秒完成的世界紀錄，而 2019 年 8 月時 Bugatti 更創下第一間達到 300mph 以上之 304.773mph (約 490.484km/h) 陸上車速記錄的汽車製造品牌，保持至今。
之所有擁有強悍的性能，是因 Chiron 採用 8.0 升 W16 四渦輪增壓汽油引擎，可輸出 1,500ps 最大馬力及 1,600Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速僅需 2.4 秒完成，0-200km/h 加速需 6.1 秒完成，0-300km/h 加速則需 13.1 秒完成，極速受電子限速為 420km/h，而後續推出的 Chiron Super Sport 最大馬力提昇至 1,600ps，電子限速下極速達到 440km/h。
為了滿足超高速行駛需求，Chiron 擁有相當流線的車身線條，也配置 Michelin 特別研發的 Pilot Sport Cup 2 輪胎，而散熱與進氣系統每分鐘可吸入 6 萬公升的新鮮空氣，讓冷卻水可每分鐘循環 800 公升，全車包含機油、變速箱油及後差速器油等部位共有多達 10 個水箱。
操控與制動方面，Chiron 配置全時四輪驅動系統，也具備電子控制多片式中央差速器系統與扭力分配控制系統，其主動式懸吊系統擁有 5 種設定模式，煞車採用前八活塞、後四活塞配置。
隨著 Chiron 即將停產，Bugatti 在去年已與 Porsche 及 Rimac 達成合作協議，與 Rimac 成立新的合資企業，總部設於克羅埃西亞 Sveta Nedelja，雙方保持自家的製造工廠與銷售通路，共同為下一世代的超級跑車努力。