高雄防疫旅館「同樓層確診」急清空！本土現首例中重度個案，咳嗽、喉嚨症狀最常見

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高雄防疫旅館傳同樓層確診 桃園物流公司監測2500人
中央流行疫情指揮中心今（2/4）召開記者會，新增本土確診個案25名，其中有11名為居家隔離中「陰轉陽」確診。另有46名境外移入個案，23例是落地採檢確診，23例是居家採檢確診。指揮官陳時中表示，遠雄自貿區亞旭公司移工群聚案已逐漸收斂，現在則以日翊物流公司相關疫情最需注意。
陳時中指出，高雄地區昨日新增12例，9例與高雄港案感染鏈有關，另3例是隔離期滿採檢陽性確診。值得注意的是，高雄一處防疫旅館在同樓層中驗出數名確診個例，該旅社已預防性清空，人員轉移至集中檢疫所。現正召回1/19後曾入住該旅館者再度採檢，並輔以基因定序釐清案情。
桃園疫情方面，陳時中表示亞旭相關疫情已步入尾聲，昨日只增加1名確診，匡列相當完全，2/7後該區所有工作人員需接受PCR檢測陰性才能改發新的通行證。
不過，日翊物流公司的疫情「正在延燒」當中，陳時中指出，昨天新驗出10名確診，都是首度匡列驗出陽性。現已針對日翊物流公司1250名人員進行監測，其中250人在防疫旅館與集中檢疫所，另1000人接受5日隔離後再篩檢，以擴大防火牆為首要，並視5天後採檢情形進行疫調，確認影響範圍。
由於桃園、台北、高雄各有幼兒園染疫個案，因陪病確診的個案也增加。陳時中呼籲，幼兒陪病以長時間同住家人、重症風險低者（如年齡較輕、無多重慢性病）為優先。照顧小朋友的考慮的因素最多，但陪病上以這兩點為最優先考慮。
境外超過3/4是突破性感染 咳嗽喉嚨症狀佔比最高
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，春節期間仍持續進行基因定序，目前累計Omicron病毒株為422例境外移入、222例本土個案。422例境外Omicron個案中，絕大多數是7-10天內被篩檢出來，96%在7天內驗出，98.6%在10天內確診。但有300多人都屬於突破性感染。
羅一鈞表示，從2022年1月1日以來本土新增的516例個案，0-9歲個案數有所增加，排名已在第四位。絕大多數確診為20-40多歲國人，女性較男性稍多。今天也新增首例中重度本土個案，為70多歲亞東醫院女病患，未接種疫苗且有多重慢性病史，有中度肺炎情況，現在負壓隔離病房治療監測中。
本土個案的確診症狀也有變化，羅一鈞指出，前一周確診者以喉嚨症狀最多，這一周則以咳嗽為主，不過兩種症狀佔比都在50%上下。確診症狀比例最高前四名為咳嗽、喉嚨症狀、發燒、流鼻水、鼻塞等。
隔離政策縮短勢在必行 視疫情逐步階段開放
陳時中指出，隨著疫情發展，未來縮短入境隔離政政應是勢在必行，會根據醫療量能、疫苗施打情況，採取逐步、階段式的開放。並呼籲自主管理健康者，避免與非特定人適的接觸。國民素質愈高，自主管理愈好，對疫情控制會更有利。
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