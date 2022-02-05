貿易商 SCD Auto. 引進　第十一代 Honda Civic Hatchback Sport Touring 實拍

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貿易商 SCD AUTO. 引進第十一代 Honda Civic Hatchback，配備等級為 Sport Touring，報價約新台幣 169 萬元起。外觀方面，第十一代 Civic Hatchback 與 Sedan 版本擁有相同的車身前半段造型，車頭線條低扁，水箱罩採用蜂巢狀格柵，車側以類 Coupe 風格呈現，尾燈造型與 Sedan 版本相當不同，在行李廂蓋中央設有橫置式燈具相連，上方內建了小鴨尾設計，保險桿兩側下方增加尾飾管造型。尺碼部分，第十一代 Civic 的車身長寬高為 4,529x1,900x1,415 (mm)，軸距則為 2,735mm。
Civic Hatchback 擁有不同於房車版本的水箱罩，內部格柵以蜂巢紋處理。
Civic Hatchback 全車系標準配備 LED 遠近光頭燈搭配 LED 日行燈，LED 前霧燈為 Sport Touring 專屬配備，而美規車型側邊的反光片採用橘色而非歐日規的白色，且會隨頭燈開啟而點亮 Side Marker 指示燈。
Civic Hatchback 的車身長寬高分別是 4,529x1,900x1,415 (mm)，軸距則為 2,735mm。
前半段造型與房車相同，B 柱往 C 柱後開始採用傾背式設計，營造動感的視覺效果。
車外後視鏡底座位於門板當中，燈殼下方整合方向燈。
Sport Touring 等級足踏銀色與槍灰色切削鋁合金輪圈，配胎為 Continental 製造的 P235/40 R18 91W 四季胎，搭配前通風碟、後實心碟的煞車系統。
油箱蓋位於左後葉子板中，原廠建議使用美規 Regular (87 辛烷值) 汽油，油箱孔採用 Capless 無蓋式設計，加油時可直接插入油槍。
後擋風玻璃配置雨刷，接近尾燈處採用類小鴨尾造型設計。
尾燈採用貫穿式燈具，開啟小燈時點亮外側 LED 導光條，第三煞車燈則位於尾門中央，橘色方向燈及倒車燈均採用傳統燈泡光源，反光片位於保險桿當中，排氣尾管採用雙邊單出整合式設計，外框施以鍍鉻處理。
尾燈外側設有符合北美規範的 Side Marker 紅色燈光，CIVIC 車型銘牌採用 Honda 最新的家族化字體設計，與國內販售的 Fit 相同。
行李廂蓋右側設有標示配備等級的 Sport Touring 銘牌。內裝方面，第十一代 Civic Hatchback 與 Sedan 同樣承襲 Honda 著名的 MM 思想 (人性空間極大化，機械空間極小化) 開發，中控台以水平線條鋪陳，整體相當平整，得益於車頭位置降低使得前方視野相當開闊。
第十一代 Civic Hatchback 與 Sedan 同樣承襲 Honda 著名的 MM 思想 (人性空間極大化，機械空間極小化) 開發。
中控台以水平線條鋪陳，整體相當平整，得益於車頭位置降低使得前方視野相當開闊。
方向盤採用皮質包覆三幅設計，左側按鈕可操作多媒體功能，右側按鈕可操作 Honda SENSING 功能，後方配置換檔撥片，六點鐘方向設有加熱開關。
Sport Touring 擁有 10.2 吋數位儀錶板，兩側透過燈號顯示水溫、油量與警示燈。
Sport Touring 配置 9 吋多媒體觸控螢幕，左側設有實體快速操作按鈕，系統內建衛星導航功能，可惜無國內圖資，全車系支援 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連結，Sport Touring 升級無線 Android Auto。
Sport 及 Sport Touring 車型配置雙區獨立恆溫空調，採用獨立介面操作與顯示，出風口採用撥桿來調整方向。
中控台下方配置 2 組 USB Type-A 插座及 12V 180W 電源插座，手機無線充電功能為 Sport Touring 專屬配備。
中央鞍座整合排檔桿、駕駛模式切換撥桿、怠速熄火開關、EPB 電子式駐車煞車開關及 BRAKE HOLD 智慧型煞車鎖定系統開關，右側配置 2 組置杯座，其中一組具備夾緊功能。
頂蓬採用黑色包覆，電動天窗為 Sport 及 Sport Touring 車型的標準配備。
自動防眩光後視鏡為 Sport Touring 等級專屬配備。
皮質包覆座椅及駕駛座 8 向電動調整座椅及副駕駛座 4 向電動調整為 Sport Touring 專屬配備，全車系均擁有電熱功能。
後座膝部空間充足，頭部受限於車頂造型而不算寬裕。
Sport Touring 的後座外側座椅具備三段電熱功能。
後座未配置空調出風口，不過設有 2 組 USB Type-A 插座。
行李廂標準置物容積依北美官方公布標明為 693 公升，日規則標明為 452 公升，研判北美較多是因計算方式差異，現場目測判斷日規容積較接近實際情形，後座椅背可支援 6/4 分離傾倒，平整性良好。
掀起行李廂底板下方，可見到尺寸 T125/85 D16 99M 的備胎，中央為隨車工具組。動力配置方面，第十一代 Civic Hatchback Sport Touring 採用 1.5 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配前輪驅動，於 6,000rpm 時可輸出 180hp 最大馬力，於 1,700~4,500rpm 時可輸出約 240Nm 峰值扭力，變速箱可選擇 CVT 無段變速或 6 速手排，SCD AUTO. 引進車型為 CVT 版本，官方公布平均油耗數字約為 14.08km/L。
Civic 在國內市場擁有相當高的知名度，自第一代至第九代均有國產車型，累積了龐大的愛好族群，然而自第十代起不再由原廠正式導入後，貿易商仍為死忠車迷引進 Type R 或 Si 等車型，如今第十一代車系也在北美上市不久後引進，雖然售價不低，對於預算充裕又喜愛 Civic 的人士，仍有其吸引力。