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Citroën C5 Aircross No.013 ---- 行李廂空間表現

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-02-06 09:55:40

Citroën C5 Aircross 以本站長期測試車隊的第三輛 SUV 車款，對於其酬載機能自然是有所期待，經過約莫一季的體驗，感受了行李廂的置物表現。

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Citroën C5 Aircross
Citroën C5 Aircross
C5 Aircross 在標準五人座狀態下，擁有 580 公升的置物容積，將後座椅背透過 40:20:40 全數分離傾倒後可提升至 1,630 公升，本站實際量測縱向深度為 98 公分，橫向寬度為 116 公分，內部高度為 47 公分，門檻距地高 76 公分。小七哥購入的 1.6L PureTech Feel 車型的尾門為手動啟閉，如需腳踢感應與電動啟閉功能需選購至最高規格的 1.6L PureTech Shine Pack 車型才可擁有。

Citroën C5 Aircross
Citroën C5 Aircross
行李廂內部照明燈採用傳統燈泡光源，僅左側有配置，而熄火後仍可使用的 12V 電源插座則位在一旁，可連接吸塵器等裝置使用。
在行李廂配備部分，C5 Aircross 的行李廂內部照明燈採用傳統燈泡光源，僅左側有配置，而熄火後仍可使用的 12V 電源插座則位在一旁，可連接吸塵器等裝置使用。右側雖然無燈光與插座，不過也提供置物凹槽，便於收納小物件。在側邊的塑料保護殼中，原廠指出底板的最大承重為 100 公斤。除此之外，C5 Aircross 也在行李廂內部配置 4 個掛勾，可搭配網子來固定物品。

Citroën C5 Aircross
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右側雖然無燈光與插座，不過也提供置物凹槽，便於收納小物件。
Citroën C5 Aircross
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在側邊的塑料保護殼中，原廠指出底板的最大承重為 100 公斤。
Citroën C5 Aircross
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行李廂內部配置 4 個掛勾，可搭配網子來固定物品。
實用機能方面，C5 Aircross 的後排座椅採用 40:20:40 分離傾倒設計，完全傾倒後可創造平整的空間，容量達到 1,630 公升，在日常代步、公務往返或採購等用途中，這樣的空間表現已可勝任，鮮少出現不敷使用的情形。若有額外的收納需求，掀起行李廂底板後，可見到 C5 Aircross 配置了小尺寸的 135/80 R18 104M 備胎，中央為隨車工具之收納盒，備胎外側也可擺放小物品，整體表現符合期待。

Citroën C5 Aircross
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掀起行李廂底板後，可見到 C5 Aircross 配置了小尺寸的 135/80 R18 104M 備胎，中央為隨車工具之收納盒，備胎外側也可擺放小物品。
Citroën C5 Aircross
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C5 Aircross 的後排座椅採用 40:20:40 分離傾倒設計，完全傾倒後可創造平整的空間，容量達到 1,630 公升。 
本週使用情形方面，C5 Aircross 自前一次加滿 98 無鉛汽油後，主要均由小七哥本人在台北市區駕駛，作為日常代步之用，因過年期間里程較短而在截稿前尚未再度加油，故本次無平均油耗資訊可分享，待日後有加油時，便會於長期測試文章中揭露，敬請期待。

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