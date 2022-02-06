Citroën C5 Aircross No.013 ---- 行李廂空間表現

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C5 Aircross 在標準五人座狀態下，擁有 580 公升的置物容積，將後座椅背透過 40:20:40 全數分離傾倒後可提升至 1,630 公升，本站實際量測縱向深度為 98 公分，橫向寬度為 116 公分，內部高度為 47 公分，門檻距地高 76 公分。小七哥購入的 1.6L PureTech Feel 車型的尾門為手動啟閉，如需腳踢感應與電動啟閉功能需選購至最高規格的 1.6L PureTech Shine Pack 車型才可擁有。
在行李廂配備部分，C5 Aircross 的行李廂內部照明燈採用傳統燈泡光源，僅左側有配置，而熄火後仍可使用的 12V 電源插座則位在一旁，可連接吸塵器等裝置使用。右側雖然無燈光與插座，不過也提供置物凹槽，便於收納小物件。在側邊的塑料保護殼中，原廠指出底板的最大承重為 100 公斤。除此之外，C5 Aircross 也在行李廂內部配置 4 個掛勾，可搭配網子來固定物品。
行李廂內部照明燈採用傳統燈泡光源，僅左側有配置，而熄火後仍可使用的 12V 電源插座則位在一旁，可連接吸塵器等裝置使用。
右側雖然無燈光與插座，不過也提供置物凹槽，便於收納小物件。
在側邊的塑料保護殼中，原廠指出底板的最大承重為 100 公斤。
實用機能方面，C5 Aircross 的後排座椅採用 40:20:40 分離傾倒設計，完全傾倒後可創造平整的空間，容量達到 1,630 公升，在日常代步、公務往返或採購等用途中，這樣的空間表現已可勝任，鮮少出現不敷使用的情形。若有額外的收納需求，掀起行李廂底板後，可見到 C5 Aircross 配置了小尺寸的 135/80 R18 104M 備胎，中央為隨車工具之收納盒，備胎外側也可擺放小物品，整體表現符合期待。
行李廂內部配置 4 個掛勾，可搭配網子來固定物品。
掀起行李廂底板後，可見到 C5 Aircross 配置了小尺寸的 135/80 R18 104M 備胎，中央為隨車工具之收納盒，備胎外側也可擺放小物品。
本週使用情形方面，C5 Aircross 自前一次加滿 98 無鉛汽油後，主要均由小七哥本人在台北市區駕駛，作為日常代步之用，因過年期間里程較短而在截稿前尚未再度加油，故本次無平均油耗資訊可分享，待日後有加油時，便會於長期測試文章中揭露，敬請期待。
C5 Aircross 的後排座椅採用 40:20:40 分離傾倒設計，完全傾倒後可創造平整的空間，容量達到 1,630 公升。