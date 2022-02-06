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Toyota Corolla Cross No.046 ---- 高速油耗與市區油耗差異

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-02-06 18:55:40

Toyota Corolla Cross 自成為 7Car<小七車觀點> 長期測試車輛已接近 1 年的使用時間，累積里程將近 1.5 萬公里。使用期間市區行駛佔了絕大多數時間，截至目前為止已加了 43 桶油，總平均油耗數字為 12.19km/L，過程當中車輛並無任何機械故障，各項功能作動也均正常。

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Corolla Cross 所搭載之 1.8 升 2ZR-FE 自然進氣引擎與 Altis 車系相同，引擎技術性雖非屬最新世代，但是效能與穩定性在市場當中有相當高度的成熟表現。
本站使用 Corolla Cross 的模式，主要是擔任編輯部的工作車協助拍攝等作業，偶爾作為 7Car<小七車觀點> 同仁私人用途使用，因此車輛會經歷不同駕駛人的駕車習慣，呈現出不刻意且真正實際的油耗數據。

Corolla Cross 所搭載之 1.8 升 2ZR-FE 自然進氣引擎與 Altis 車系相同，引擎技術性雖非屬最新世代，但是效能與穩定性在市場當中有相當高度的成熟表現。觀察目前累計的數值，Corolla Cross 最低的油耗數字為每公升 7.15 公里，其主要原因在市區行走，面對壅塞環境較頻繁的靜止再加速，油門的控制亦不穩定，因此平均油表現多半落在每公升 10 公里以下。而行駛於高架、高速公路等車流較穩定的路段，則可利用 ACC 功能透過電腦調整油門與車速，有效控制引擎燃油效率，平均油耗有較大的機會突破每公升 10 公里以上，最高擁有每公升 15.65 公里的表現。

行駛於高架、高速公路等車流較穩定的路段，可利用 ACC 功能透過電腦調整油門與車速，有效控制引擎燃油效率，平均油耗有較大的機會突破每公升 10 公里以上，最高擁有每公升 15.65 公里的表現。
至於累計目前為止的總平均油耗每公升 12.19 公里，與能源局在 2020 年公布的平均每公升 14.5 公里約有一成五的落差，其實綜合本車的使用狀況、動力技術與 SUV 的身分，固然實際油耗值與同級車相較未顯突出之處，但仍屬合理接受的範圍內。使用 Corolla Cross 至今，其雖未有傑出的油耗或者性能，配備上亦沒有亮眼的特色，但是 SUV 車格帶來的寬闊視野、合理的車室空間，油耗表現與保養成本均恰當好處，以一部家用代步車的角度來看，對於大多數的消費者已經相當實用。

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