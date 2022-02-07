Toyota Corolla Cross No.047 ---- 功能豐富的車載系統

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Corolla Cross 其 8 吋觸控螢幕位於中控台前緣的正中央，操作感受與 Kuga、Sentra、Focus、Altis 等過往長測車款相仿，就手不費力，加上足夠大的螢幕尺寸無論是前排或者後排的乘客都能明確辨認螢幕內的資訊。Corolla Cross 有著與 Altis 車系相似的中控台鋪陳設計，其 8 吋觸控螢幕位於中控台前緣的正中央，操作感受與 Kuga、Sentra、Focus、Altis 等過往長測車款相仿，就手不費力，加上足夠大的螢幕尺寸無論是前排或者後排的乘客都能明確辨認螢幕內的資訊。
此套由車美仕開發的 Toyota Drive+ Connect 系統除了傳統的藍牙無線系統 (通訊/音樂)、USB 等連結功能之外，最特別的莫過於互聯網功能，登入後連結至網路，就能提供即時高速公路路況、即時天氣預報、油價、愛車秘書…等常用資訊，包括車輛的保養檢修、保險到期自動推播提醒，甚至入廠保養預約都可以在主機上操作完成。
Toyota Drive+ Connect 系統除了傳統的藍牙無線系統 (通訊/音樂)、USB 等連結功能之外，最特別的莫過於互聯網功能，登入後連結至網路，就能提供即時高速公路路況、即時天氣預報、油價、愛車秘書…等常用資訊，包括車輛的保養檢修、保險到期自動推播提醒，甚至入廠保養預約都可以在主機上操作完成。而升級 4G 旗艦套件，則再增加三大核心功能，包括智慧導航 (擁有停車位找尋與即時路況)、一鍵救援、24H 愛車守護，且不用再透過手機的網路，使用車機內建的 4G SIM 卡即可以連結網路使用。
相信車用主機最常使用的功能除了享受影音之外，最重要的莫過於導航系統了，Corolla Cross 選配 4G 旗艦套件其中智慧導航的導航預約功能，在車輛發動之前，可利用手機的地圖 App 搜尋目的地，透過分享的動作將地址導入至 Drive+ App 上。啟動車輛之後，畫面將會自動跳出收到目的地資訊，可以選擇略過或者導航，基本上只要上車後就不需再輸入目的地，此點也是市售新車內建導航少有的功能之一。
導航預約功能，在車輛發動之前，可利用手機的地圖 App 搜尋目的地，透過分享的動作將地址導入至 Drive+ App 上。啟動車輛之後，畫面將會自動跳出收到目的地資訊，可以選擇略過或者導航，基本上只要上車後就不需再輸入目的地，此點也是市售新車內建導航少有的功能之一。值得一提的是，4G 旗艦套件的智慧導航功能並不侷限於指示車輛的行經路線，考量實際車輛停車地點與目的地不同，其目的地步行功能在車輛接近目的地時，系統便會透過手機 App 主動發送通知所在地導引至目的地。假設車輛停好之後，距離目的地還有 750 公尺之遠，下車就可以透過手機地圖 App 直接開啟導引，不再需要重新輸入目的地，算是車機導航的一種延伸功能。
目的地步行功能在車輛接近目的地時，系統便會透過手機 App 主動發送通知所在地導引至目的地。假設車輛停好之後，距離目的地還有 750 公尺之遠，下車就可以透過手機地圖 App 直接開啟導引，不再需要重新輸入目的地，算是車機導航的一種延伸功能。不過最常用的功能還是莫過於透過 USB 來連結 Apple CarPlay 及 Android Auto，一個動作就可以直接達成導航系統與音樂同步在一個螢幕主機運作的情形，直接滿足雙向需求。4G 旗艦套件其功能性豐富，但所提供的聯網功能在目前國產車市場當中仍屬少見，而使用至今也有實質的穩定性，雖說每項功能不見得日常都能夠完善的使用，但對於喜愛嘗鮮的消費者來說也不無是個選擇。
Apple CarPlay 及 Android Auto，一個動作就可以直接達成導航系統與音樂同步在一個螢幕主機運作的情形，直接滿足雙向需求。