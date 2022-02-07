來自中國大陸品牌 「哪吒 U」再次現身高雄街頭

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浙江合眾新能源汽車最早於 2014 年成立，並接續於 2018 年成立哪吒汽車品牌，致力於生產新能源電動車款，旗下共有「哪吒 S」、「哪吒 V」以及本次由網友捕捉到的「哪吒 U」。「哪吒 U」於 2020 年 3 月 23 日正式在中國大陸上市，主打透明 A 柱、小 You 智能機器人、IME 互動呼吸燈、車內生命體徵監測系統、Level 2 半自動駕駛輔助系統、Hozon EPT2.0 恆溫電池管理系統及人臉識別等高科技配備。
動力與續航表現方面，「哪吒 U」採用最大功率 150kW、峰值扭力 310Nm 或最大功率 120kW、峰值扭力 210Nm 電動馬達，原廠宣稱 120kW 車型 0-100km/h 加速需時 10 秒完成，150kW 車型則為 7 秒，在 NEDC 測試規範下的最大續航里程介於 400~500 公里，報價 10.48 萬人民幣起。
其實此車在 2020 年早已屢次在街頭遇見進行路試，而中國大陸品牌之車輛若欲導入販售，需透過 CKD 方式組裝生產。不過在 2019 年哪吒汽車所屬公司浙江合眾新能源汽車已與台灣慶嘉實業有限公司簽署合作協議，雙方將協力推動合眾汽車產品進入台灣市場銷售。合眾汽車將提供技術服務支持，幫助、指導慶嘉實業在台灣地區完成 SKD 工廠建設，經銷、售後服務體系建設。但是 2 年下來截至目前未止，「哪吒 U」仍未有進一步的消息或風聲，只能持續觀察了。