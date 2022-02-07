藥放冰箱比較好？留著下次吃？醫：小心變質，注意保存重點！

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或許是為了讓藥效持續保持，許多民眾會認為冰箱冷藏可以儲存食物，便也把同樣需吃下肚的藥物放進冰箱，認為這樣可以保存比較久，其實這是個錯誤的觀念。陳映庄醫師表示，藥物並非食物，除了少數有特別註明必須冷藏的藥物以外，絕大多數的藥物只需放在一般室溫環境下，並避免陽光直接曝曬即可，低溫、冷藏的環境，反而可能會讓藥物變質，藥水也可能出現沉澱結晶，影響濃度和藥效。
同樣相似的情況，也有民眾會認為感冒好了，藥物丟掉很可惜，可以放進冰箱裡面保存，以便下次使用。對此陳映庄醫師表示，若下次的症狀相同，同樣藥物可以應急使用，但此舉不應為常態，健康狀況出問題，還是應檢查為佳。即便上次的藥物留下應急，也正如前述不可冷藏避免變質影響藥效，而開封後的藥物妥善儲存於一般室內、避光之處，一般可保存一個月，超過一個月就應妥善丟棄，沒開封的則需注意上頭的保存期限。
廢棄藥物倒掉恐汙染海洋，醫指３種方式這樣處理！
藥物若是過期、變質等，影響藥效也可能影響健康，但也並非全部都直接丟進垃圾桶就好。陳映庄醫師表示，處理方式應視情況妥善丟棄。若是藥丸、錠劑、膠囊，可以裝進夾鏈袋當中，作一般垃圾丟棄即可。若是藥水、感冒糖漿，則可使用夾鏈袋將藥水倒入，也包括洗瓶罐的水，再放進可以吸水的物品，如茶葉渣、用過的衛生紙、或是小朋友用過的尿布等，再把夾鏈袋封緊後，作為一般垃圾丟棄即可。而若是為抗生素、荷爾蒙、抗癌藥物、免疫抑制劑等特殊管制藥品，則建議帶到醫院或藥局的藥品回收站回收，由專人協助處理。
提醒民眾，藥物需視情況予以保存，以不良的方式存放，恐會使得藥效失效、變質，有害健康；廢棄藥品若是直接倒入馬桶或是水槽、沒有妥善處理好，很有可能會汙染環境、海洋。若民眾不確定當下藥物該如何保存或後續該如何處理，最好的方法就是，當下詢問醫師或藥師，如此一來更有助確保自身健康，並也同時守護環境不受汙染，為地球盡一份心力。
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