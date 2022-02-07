因應最新貨物稅調降措施 中油與台塑宣布本周汽油價格調降 1.1 元、柴油價格調降 0.5 元
因應行政院最新的調降汽柴油貨物稅措施，台灣中油與台塑石油於今日 2/7 零時宣布調降本週油價，汽油調降 1.1 元、柴油則調降 0.5 元，經調整後中油參考零售價格 92 無鉛汽油為每公升 28.7 元、95 無鉛汽油為每公升 30.2 元、98 無鉛汽油為每公升 32.2 元，超級柴油則是每公升 26.0 元。台塑石化方面，油價 92 無鉛汽油每公升 28.7 元、95+ 無鉛汽油每公升 30.1 元、98 無鉛汽油每公升 32.2 元、超級柴油為每公升 25.8 元。
7Car 小七車觀點
2022-02-07 10:55:40
台灣中油與台塑石油於今日 2/7 零時宣布調降本週油價，汽油調降 1.1 元、柴油則調降 0.5 元。台灣中油與台塑石油近兩周期間配合傳統春節的物價穩定政策，採取「只調降，不調漲」原則，於 2/6 中午宣布 7 日凌晨零時起汽、柴油均不調整。不過行政院 2/6 日召開「物價及金融穩定議題討論會議」，宣布 6 大新措施，其中汽油、柴油貨物稅分別降價 1 元與 0.5 元，為此台灣中油與台塑石油稍早也於官方網站再度更新最新的油價訊息。 台塑石化 2/7 凌晨公布本周最新油價。其實去年汽油、柴油貨物稅就已調降過一次每公升 1 元，現又再度加碼調降，在萬物皆漲的環境下，對於消費者來說都算是個福音。