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專拍裙底風光！漢神巨蛋驚見「攝狼」手機還藏6女更衣片

▲漢神巨蛋驚見一名趁女性更衣時，偷拍裙底風光的「攝狼」。（圖／NOWnews資料照片）
▲漢神巨蛋驚見一名趁女性更衣時，偷拍裙底風光的「攝狼」。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心／綜合報導

2022-02-07 11:02:27

高雄一名男子，在去（2021）年7月中旬，到漢神巨蛋8樓的臨時內衣專櫃偷拍錄下一名女子裙底，被害女子弟弟當場抓到，出手攔阻、通報業者，警方獲報後查扣王男手機，發現手機內還有6段被害人不詳的裙底偷拍影片，王嫌供稱為了追求刺激感，地院經審理，判處王男徒刑2個月，得易科罰金。可上訴。

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這名王姓男子，在去年7月16日下午4時許，在漢神巨蛋8樓的臨時內衣專櫃，趁一名身穿短裙的女子背對著他不注意時，打開手機的錄影功能並把手機對到女子裙底下偷拍。

被害女子的弟弟見狀立刻上前攔阻、怒斥，被害女子也立即向櫃姐反映，並通知百貨工作人員協助報警處理。警方到場，將王男逮補，他也坦承犯行，並供稱是為了追求刺激感，沒想到警方檢視王嫌手機，竟發現還有另外6名被害者不詳的偷拍影片，均為大腿、底褲的畫面，全是在百貨公司中隨機偷拍。

警方訊後在王嫌依妨害秘密罪移送法辦，橋頭地方法院審理後認為，王男犯後坦承犯行，但卻遲遲未能與被害人達成和解，審酌王男的教育程度和經濟狀況後，判他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，可上訴。（編輯：林莞茜）

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