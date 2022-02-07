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運動化套件上身　第四代 Škoda Fabia Monte Carlo 即將登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-02-07 11:55:40

Škoda 近日釋出 3 張設計圖片，預告第四代 Fabia Monte Carlo 即將登場。

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Škoda Fabia Monte Carlo
Škoda Fabia Monte Carlo
從目前釋出的圖片來看，第四代 Fabia Monte Carlo 在外觀部分換上專屬的運動化前保險桿造型，下氣壩施以黑色烤漆，水箱罩延續直瀑式樣，連同車外後視鏡蓋、側裙窗框、A/B/C 柱、車頂、行李廂蓋上方尾翼及車型銘牌均採用黑色烤漆，足踏五幅雙色切削式鋁合金輪圈。

Škoda Fabia Monte Carlo
Škoda Fabia Monte Carlo
內裝方面，第四代 Fabia Monte Carlo 採用黑色座艙，將儀錶台飾板、中控台飾板、中央鞍座飾板及車門飾板改為紅色烤漆，三幅式多功能方向盤也加入紅色縫線，空調出風口中央的格柵改為紅色與飾板相連。 

Škoda Fabia Monte Carlo
Škoda Fabia Monte Carlo
Škoda 自 1936 年起便開始參加歐陸地區的 Rally 賽事，1998 年投入 WRC 賽事之後更是達到鼎盛，為品牌在近年的發展上奠定良好的名聲，也讓 Škoda 與 Rally、運動等形象劃上了等號。有鑑於此，為了紀念品牌在過去所締造的輝煌成就，將過往征戰沙場的基因給承續下去，於 2018 黏時基於第二代 Fabia 首度推出 Monte Carlo 車型，慶祝 Fabia 成為 WRC 2 世界越野賽 2015 年至 2017 年的冠軍。關於第四代 Fabia 導入國內的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。

Škoda Fabia Monte Carlo
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